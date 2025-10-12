Ra mắt tàu ngầm tự hành AI mang 6 ngư lôi nâng tầm phòng thủ

Tàu ngầm tự hành KSOT-008 được trang bị AI của Indonesia.

Tổng công ty đóng tàu quốc doanh PT PAL Indonesia vừa giới thiệu mẫu tàu ngầm tự hành mới KSOT-008, được mô tả là giải pháp phòng thủ dưới nước thay thế, chuyên dùng cho trinh sát và phát hiện mối đe dọa dưới mặt biển.

Phương tiện này có khả năng hoạt động dưới nước liên tục tối đa 72 giờ và đạt tốc độ tối đa 20 hải lý/giờ (khoảng 37 km/giờ). KSOT-008 còn có thể được điều khiển từ cự ly tới 320 km thông qua trung tâm chỉ huy di động.

Tàu được trang bị 6 ngư lôi Black Shark cùng hệ thống định vị độ chính xác cao, cho phép tấn công nhiều mục tiêu dưới nước với độ chính xác khi điều hướng trong môi trường biển phức tạp.

Cận cảnh tàu ngầm tự hành KSOT-008 của Indonesia trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Indonesia.

Các biến thể của KSOT-008 gồm phiên bản trinh sát, phiên bản tấn công một chiều kiểu kamikaze và phiên bản có khả năng mang 2 ngư lôi hạng nặng. Tất cả các biến thể đều được thiết kế để vận hành từ xa thông qua mạng liên lạc vệ tinh hoặc hệ thống liên lạc vô tuyến.

Sự kiện ra mắt KSOT-008 được PT PAL Indonesia trưng bày trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Lực lượng Vũ trang Indonesia ngày 5/10.

Giám đốc điều hành Kaharuddin Djenod, PT PAL Indonesia, cho biết sáng chế này đứng cạnh những sản phẩm quốc phòng hàng đầu khác như một biểu tượng của niềm tin và niềm tự hào quốc gia đối với trang thiết bị quân sự sản xuất trong nước.

Ông cho rằng KSOT không chỉ là một thành tựu công nghệ; đó là một giải pháp phòng thủ hàng hải mang lợi ích trực tiếp cho người dân.