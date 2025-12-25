Ra mắt SoundPEATS Q3 Pro tai nghe “Flagship” trong phân khúc giá rẻ: Chống ồn -38dB, Bluetooth 6.0

Thị trường tai nghe True Wireless trong phân khúc giá rẻ dịp cuối năm trở nên vô cùng sôi động khi hàng loạt cái tên đình đám được cho ra mắt. Trong đó không thể nào thiếu cái tên SoundPEATS với dòng sản phẩm SoundPEATS Q3 Pro. Đây là một mẫu tai nghe với mức giá chưa tới 500k nhưng sở hữu công nghệ chống ồn chủ động, Bluetooth 6.0, âm thanh vòm 360 độ cùng thời lượng pin dài lên tới 42 giờ.

Thiết kế gọn gàng, hướng tới sử dụng hằng ngày

SoundPEATS Q3 Pro có thiết kế quen thuộc của dòng tai nghe true wireless hiện đại, tập trung vào sự gọn nhẹ và dễ sử dụng, có thể phù hợp với nhiều người dùng. Phần housing được làm nhỏ vừa tai, tạo cảm giác thoải mái khi đeo và chắn chắn trên tai. Chuẩn kháng nước IP55 có thể chống được mồ hôi và nước bắn, phù hợp với các hoạt động ngoài trời hoặc luyện tập thể thao nhẹ.

Chống ồn chủ động lên tới -38dB

Một trong những điểm nổi bật của sản phẩm Q3 Pro là tính năng chống ồn chủ động (ANC) với mức khử ồn công bố lên tới -38dB, giúp giảm đáng kể các tiếng ồn nền thường gặp như tiếng xe cộ, tiếng quạt hay tiếng ồn văn phòng. Nhờ sự hỗ trợ của ANC, SoundPEATS Q3 Pro mang lại không gian nghe nhạc yên tĩnh hơn, thoải mái đắm chìm vào những giai điệu của bài hát mà không lo tạp âm làm phiền.

Ở phân khúc phổ thông, mức khử ồn -38dB này được xem là khá ấn tượng, khi có khá ít đối thủ cạnh tranh có thể làm điều này. Nhờ vậy, SoundPEATS Q3 Pro trở thành một điểm sáng đầy nổi bật ở phân khúc tai nghe dưới 500k

Driver 13mm và trải nghiệm âm thanh 360 độ

Ngoài khả năng chống ồn, âm thanh trên SoundPEATS Q3 Pro cũng là điểm đáng được nhắc tới. Tai nghe được trang bị driver động 13mm, màng loa PEI kết hợp PU composite. Cấu hình này giúp Q3 pro tái tạo âm thanh có độ chi tiết tốt, dải bass đủ lực và đầy mạnh mẽ, phù hợp với nhiều thể loại nhạc phổ biến hiện nay cũng như gu nghe nhạc của người dùng phổ thông.

Bên cạnh đó, SoundPEATS Q3 Pro còn hỗ trợ âm thanh vòm 360 độ, mang lại cảm giác không gian rộng hơn khi nghe nhạc hoặc xem video. Tính năng này đặc biệt hữu ích với các nội dung giải trí như phim ảnh, game hay video dài trên thiết bị di động.

Thời lượng pin và sạc nhanh

SoundPEATS Q3 Pro có thể đạt tổng thời gian sử dụng lên tới 42 giờ khi kết hợp cùng hộp sạc. Ở tầm giá dưới 500k, đây là một trong những mẫu tai nghe có thời lượng pin nổi bật, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng nhiều ngày liền mà không cần sạc thường xuyên.

Ngoài ra, tai nghe còn hỗ trợ sạc nhanh, chỉ với khoảng 10 phút sạc cho 3 giờ sử dụng, giúp người dùng linh hoạt hơn trong những tình huống cần dùng gấp.

Bluetooth 6.0 và kết nối đa thiết bị

SoundPEATS Q3 Pro sử dụng Bluetooth 6.0, chuẩn Bluetooth mới nhất ở thời điểm hiện tại. Chuẩn Bluetooth này giúp hỗ trợ kết nối ổn định và tiết kiệm năng lượng hơn. Tai nghe cũng có khả năng kết nối cùng lúc nhiều thiết bị, cho phép chuyển đổi nhanh giữa điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop mà không cần thao tác ghép nối lại. Đây là một tính năng vô cùng hữu ích cho những người dùng có nhiều thiết bị điện tử nhưng không có nhiều tai nghe Bluetooth, đặc biệt là người dung văn phòng.

Với những gì được trang bị, SoundPEATS Q3 Pro rất xứng đáng trở thành mẫu tai nghe "Flagship" phân khúc giá rẻ. Chống ồn chủ động, pin dài, driver lớn, âm thanh vòm và chuẩn Bluetooth hiện đại, tất cả các công nghệ của tai nghe cao cấp đều có trong SoundPEATS Q3 Pro. Điều mà rất ít hãng tai nghe hiện nay có thể làm được cho các sản phẩm của mình nhưng SoundPEATS lại có thể làm được.

Hiện tại tai nghe SoundPEATS Q3 Pro đang được phân phối chính hãng tại hệ thống Thế Giới Di Động, giúp người dùng dễ dàng trải nghiệm sản phẩm thực tế cũng như đảm bảo chính sách bảo hành rõ ràng.