Ra mắt Redmi K100 giá 13 triệu: Pin 10.000mAh, sạc nhanh 100W, Snapdragon 8 Elite, 165Hz và loa chuẩn Bose

Redmi K100 tập trung vào nhu cầu chơi game với chip đồ họa riêng, pin silicon-carbon 10.000mAh, sạc nhanh 100W và màn hình OLED hỗ trợ tần số quét lên đến 165Hz.

Xiaomi vừa giới thiệu Redmi K100 tại Trung Quốc, hướng đến người dùng ưu tiên hiệu năng, khả năng chơi game trong thời gian dài và thời lượng pin. Máy trang bị Snapdragon 8 Elite, bổ sung chip đồ họa riêng D2 cùng hệ thống tản nhiệt phục vụ các tác vụ nặng.

Màn hình OLED 165Hz, khung kim loại

Redmi K100 sử dụng màn hình OLED phẳng 6,83 inch, độ phân giải 2772 x 1280 pixel và tần số quét 165Hz. Tần số lấy mẫu cảm ứng đạt 480Hz, trong khi mức lấy mẫu cảm ứng tức thời có thể lên đến 3.500Hz.

Màn hình hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision, màu 12-bit, dải màu DCI-P3 và độ sáng đỉnh 3.500 nit. Xiaomi cũng trang bị công nghệ điều chỉnh độ sáng DC trên toàn dải sáng cùng công nghệ ánh sáng phân cực tròn, hướng đến việc cải thiện sự thoải mái khi nhìn màn hình.

Về thiết kế, máy có khung kim loại bo tròn và cụm camera dạng phẳng. Kích thước tổng thể là 162,91 x 77,93 x 8,65mm, trọng lượng 234,5g, với ba lựa chọn màu gồm đen, trắng Snow Rock White và xanh Firefly Green.

Snapdragon 8 Elite, hỗ trợ chơi game 165fps

Bên trong Redmi K100 là Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm, đi kèm RAM LPDDR5X Ultra tối đa 16GB và bộ nhớ UFS 4.1 tối đa 512GB. Chip đồ họa riêng D2 của Xiaomi đảm nhiệm các tính năng nâng độ phân giải và nội suy khung hình khi chơi game.

Theo Xiaomi, thiết bị hỗ trợ hơn 40 trò chơi chạy ở tốc độ 165fps gốc và nội suy khung hình cho hơn 100 trò chơi. Khả năng sử dụng thực tế phụ thuộc vào mức độ tương thích của từng game cũng như các bản cập nhật.

Để duy trì hiệu năng khi chơi lâu, Redmi K100 sử dụng hệ thống tản nhiệt bơm lạnh tuần hoàn 3D, kết hợp hơn 12.000mm² graphite dẫn nhiệt cao. Máy còn có chế độ cấp nguồn trực tiếp, giúp giảm lượng nhiệt phát sinh và hạn chế hao mòn pin trong quá trình vừa cắm sạc vừa chơi.

Hệ thống camera gồm camera chính 50MP sử dụng cảm biến Light Hunter 800, khẩu độ f/1.68 và chống rung quang học OIS. Đi kèm là camera góc siêu rộng 8MP, trong khi camera trước có độ phân giải 20MP, hỗ trợ quay video 1080p.

Redmi K100 được cài sẵn HyperOS 4 cùng Super XiaoAI 2.0. Xiaomi cho biết phần mềm mới cải thiện tốc độ mở ứng dụng, khả năng quản lý bộ nhớ và độ mượt khi chạy đa nhiệm.

Pin 10.000mAh, sạc nhanh 100W

Điểm nổi bật của Redmi K100 là viên pin silicon-carbon dung lượng 10.000mAh. Xiaomi công bố máy có thể đạt thời gian sử dụng lên đến 2,43 ngày, nhưng đây là số liệu của hãng, thời lượng thực tế sẽ thay đổi theo nhu cầu sử dụng.

Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc ngược có dây 27W để cấp điện cho thiết bị khác. Kết hợp với chế độ cấp nguồn trực tiếp, hệ thống sạc được thiết kế để phục vụ cả nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn những phiên chơi game kéo dài.

Các trang bị khác gồm cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, loa kép Dolby Atmos, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC và cổng hồng ngoại. Thiết bị được công bố đáp ứng các chuẩn kháng bụi, nước IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Tại Trung Quốc, Redmi K100 có giá 3.499 tệ (khoảng 13,05 triệu đồng) cho bản RAM 12GB, bộ nhớ 256GB. Phiên bản 12GB/512GB có giá 4.099 tệ (khoảng 15,29 triệu đồng), còn bản 16GB/512GB được niêm yết ở mức 4.499 tệ (khoảng 16,78 triệu đồng).

Xiaomi đã mở đặt trước Redmi K100 tại thị trường Trung Quốc. Sản phẩm sẽ chính thức lên kệ từ ngày 31/10.