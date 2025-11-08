Ra mắt nhóm nhạc nữ 5 thành viên tuổi đời từ 14 đến 17

V.Star là nhóm nhạc hội tụ các thành viên ngoài khả năng ca hát và vũ đạo cực tốt, 5 cô gái còn chơi được nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano và trống…

Đặc biệt trong nhóm có thành viên Amber (Thái Bảng Anh) chơi được 4 nhạc cụ gồm trống, guitar, ukulele và từng đoạt huy chương Bạc quốc tế nhạc cụ đàn tranh Việt Nam tại New York (Hoa Kỳ).

Ivy (Tạ Ngọc Trâm Anh) chơi piano, Ruby (Nguyễn Ngọc Cát Tường) từng có 2 năm thực tập sinh tại thị trường giải trí Hàn Quốc.

Nhóm nhạc nữ V.Star.

Tối ngày 7/11, nhóm nhạc đã có buổi gặp gỡ báo chí tại TPHCM và ra mắt MV đầu tay mang tên "Một Việt Nam mới tinh". Đúng 11 giờ 30 trưa ngày 8/11, MV được phát hành trên tất cả các nền tảng số của nhóm.

Nội dung bài hát thể hiện tinh thần đón nhận sự đổi thay của đất nước để tiến lên một nấc thang mới, bước vào một thiên niên kỷ mới vươn mình hòa nhập quốc tế.

Không chỉ có phần đọc rap 34 tỉnh thành mới trên cả nước, trong MV này, 5 thành viên của nhóm cũng khoe vũ đạo độc lạ, sôi động.

Ngoài MV này, nhóm còn phát hành 1 album audio gồm 5 ca khúc: Một Việt Nam mới tinh, We are V.STAR, Cảm ơn cha mẹ, Một chữ cũng là thầy cô, Về Miền Tây chơi.

Nhóm nhạc vừa có buổi ra mắt hoành tráng tại TPHCM và giới thiệu MV mới.

Được biết sau khi chính thức ra mắt và phát hành MV, nhóm sẽ đi biểu diễn tại các trường học nhân dịp 20/11 và chuẩn bị cho MV tiếp theo dự kiến ra trước tết Nguyên đán.

Không dừng ở âm nhạc, công ty quản lý nhóm nhạc là VMT Entertainment còn tiết lộ, năm 2026, nhóm sẽ cho ra mắt một series phim hành động phù hợp với tuổi thanh thiếu niên.