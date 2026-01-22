Ra mắt nhóm nhạc nam 7 thành viên sau chương trình thực tế "Tân binh toàn năng"

Nhóm nhạc UPRIZE vừa chính thức ra mắt khán giả vào ngày 20/1 tại TPHCM, gồm 7 thành viên: Cường Bạch, Phúc Nguyên, Lâm Anh, Đức Duy, Wonbi, Duy Lân và Long Hoàng.

Đây là những gương mặt được tuyển chọn sau quá trình đào tạo kéo dài nhiều tháng trong chương trình truyền hình thực tế "Tân binh toàn năng".

"Tân binh toàn năng" là chương trình tìm kiếm và đào tạo thần tượng theo mô hình tham khảo tiêu chuẩn Hàn Quốc. Từ hàng nghìn hồ sơ trên cả nước, 30 thí sinh được lựa chọn huấn luyện chuyên sâu trong 100 ngày, trước khi sàng lọc để hình thành nhóm nhạc gồm 7 thành viên.

Nhóm nhạc UPRIZE gồm 7 thành viên.

Tên gọi UPRIZE được ghép từ "UP" (vươn lên), "RISE" (phát triển) và "PRIZE" (mục tiêu), thể hiện định hướng xây dựng một nhóm nhạc trẻ theo mô hình thần tượng, hướng đến thị trường chuyên nghiệp và có chiến lược dài hạn.

Sự xuất hiện của 7 thành viên trong UPRIZE thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ, phần lớn là những người theo dõi nhóm từ chương trình "Tân binh toàn năng".

Trong khuôn khổ sự kiện, UPRIZE trình diễn live, cho thấy sự phân chia giọng hát rõ ràng giữa các thành viên, mỗi người đảm nhận một vai trò khác nhau trong tổng thể tiết mục. Bên cạnh giọng hát, nhóm thể hiện các động tác vũ đạo được dàn dựng đồng đều, tạo nên các màn trình diễn năng lượng.

Nhóm sẽ có nhiều hoạt động trong năm 2026.

Đại diện đơn vị quản lý cho biết, trong năm nay, UPRIZE sẽ triển khai lộ trình hoạt động theo từng giai đoạn. Cụ thể, từ tháng 1, nhóm tập trung vào việc định hình hình ảnh, cá tính và bản sắc nghệ sĩ. Đến tháng 4, nhóm dự kiến phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay, bao gồm MV và album. Trong tháng 9, nhóm lên kế hoạch ra mắt album thứ hai.

Ngoài công bố nhóm nhạc, phía công ty quản lý cũng giới thiệu thêm một số nghệ sĩ độc lập thuộc thế hệ mới như Hồ Đông Quan, Thái Lê Minh Hiếu, Swan Nguyễn và minhtin.

Các nghệ sĩ sẽ được đầu tư về âm nhạc và định hướng hình ảnh, phù hợp với cá tính riêng của từng người. Phía công ty cũng khuyến khích nghệ sĩ khai thác yếu tố văn hóa bản địa trong sáng tạo, coi đây là nền tảng để xây dựng dấu ấn riêng khi tiếp cận thị trường quốc tế.