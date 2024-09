Apple, người khổng lồ công nghệ luôn tự hào với những sáng tạo đi trước thời đại, giờ đây lại khiến người dùng iPhone 16 phải ngao ngán với quyết định giới hạn tốc độ cổng USB-C ở mức "rùa bò" 480Mbps, tiêu chuẩn từ thời "ông cố" 24 năm về trước.

Vẫn như mọi năm, Apple tiếp tục truyền thống giới thiệu một mẫu iPhone 16 tiêu chuẩn và một phiên bản 16 Pro cao cấp hơn. Cả hai mẫu máy đều được trang bị cổng USB-C, tương tự như trên iPhone 15 năm ngoái. Tuy nhiên, điều đáng thất vọng là mẫu iPhone tiêu chuẩn vẫn bị giới hạn ở tốc độ truyền dữ liệu USB 2.0 480Mbps, một tiêu chuẩn đã tồn tại từ năm 2000. Trong khi đó dòng iPhone 15 Pro năm ngoái đã được trang bị USB 3.1 Gen 2, nhanh hơn tới 20 lần.

Quyết định này của Apple khiến nhiều tín đồ Táo khuyết không khỏi thất vọng. Trước đó dòng iPhone 15 tiêu chuẩn cũng chỉ được trang bị công nghệ USB 2.0, do đó nhiều người hy vọng rằng, thế hệ iPhone 16 mới sẽ bắt kịp đàn anh iPhone 15 Pro vì Apple thường đưa các tính năng từ phiên bản Pro xuống mẫu cơ bản vào năm tiếp theo.

Thế nhưng, giờ đây hy vọng đó đã tan thành mây khói. Lý do được đồn đoán là do hạn chế không gian bên trong máy, hoặc Apple muốn "ưu ái" cho các tính năng AI mới. Nhưng liệu đó có phải lý do chính đáng để một chiếc điện thoại đời mới, giá tới 800 USD, lại sở hữu cổng kết nối với công nghệ có tuổi đời tương đương chiếc iPod từ năm 2003?

Điều trớ trêu là hầu hết các thiết bị khác của Apple, từ Airpods Max, iPad Air, iPad Mini, cho đến iPad Pro, hầu hết đều được "lên đời" USB-C tốc độ cao. Chỉ có phiên bản iPad thường ra mắt vào tháng 10/2022, vẫn đang dùng USB 2.0 vì sử dụng chipset đời cũ. Vậy mà iPhone 16, con cưng của Apple với bộ xử lý đời mới nhất, lại phải chờ đến năm sau mới có cơ hội được hưởng công nghệ của thời đại.

Trong khi đó các phiên bản khác, bao gồm iPad Mini dùng công nghệ USB 3.0 (tốc độ 5Gbps), iPad Air dùng USB 3.1 Gen 2 (tốc độ 10 Gbps). Dẫn đầu hiện nay là chiếc iPad Pro với cổng USB-C 4 (tốc độ 40 Gbps).

Sự chuyển đổi sang USB-C một phần do quy định từ EU, nhưng cách Apple hờ hững với tiêu chuẩn này trên iPhone 16 cho thấy sự thiếu quyết tâm của hãng. Lý do truyền dữ liệu qua cáp đã không còn quá quan trọng trên smartphone có thể đúng, nhưng một ông lớn công nghệ như Apple lại không thể bắt kịp tốc độ kết nối tối thiểu mà thế giới đã sử dụng hơn chục năm qua, trong khi ngay cả những thiết bị giá rẻ chạy Android cũng thoải mái với công nghệ USB 3.0, quả là một sự tụt hậu đáng xấu hổ.

Nhưng cũng có thể đây chỉ là một phần trong chiến lược bán hàng của Apple, khi đưa ra các chênh lệch nhỏ về trang bị phần cứng để "dụ" người dùng chuyển sang các thiết bị dòng Pro cao cấp hơn, đắt tiền hơn. Câu trả lời chỉ có thời gian mới có thể trả lời được. Còn hiện tại, người dùng iPhone 16 vẫn phải tận hưởng tốc độ của công nghệ truyền dữ liệu USB 2.0.