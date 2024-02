Ra mắt MV "Nhà là nơi ta trở về" của Job3s.vn hợp tác cùng ca sĩ Kuun Đức Nam, Xuân Đức bùng nổ lượt xem

Sự kiện quy tụ đông đảo gương mặt nổi tiếng như diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, hot tiktoker, cầu thủ bóng đá, KOL, KOC, Biên tập viên truyền hình…



Job3s.vn cùng ca sĩ Kuun Đức Nam và Xuân Đức chính thức "trình làng" MV Tết đầy ý nghĩa và xúc động

Sau thời gian dài "thai nghén", thực hiện và hậu kỳ, "Nhà là nơi ta trở về" đã chính thức được ra mắt công chúng vào ngày 20/01/2024 vừa qua. Sự kiện do Công ty Key Entertainment đồng kết hợp cùng nền tảng tuyển dụng bằng công nghệ AI đang gây bão khắp mạng xã hội job3s.vn tổ chức và thu hút sự chú ý từ cộng đồng. Sự kiện lần này cũng quy tụ hàng loạt tên tuổi hàng đầu Vbiz như NSND Tự Long, nghệ sĩ Trung Ruồi, ca sĩ Minh Vương, các hot tiktoker nổi tiếng khác cùng đông đảo fan hâm mộ.

MV "Nhà là nơi ta trở về" là sáng tác được chắp bút bởi nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tuyến, do đạo diễn trẻ tài năng và tâm huyết Nguyễn Ngọc Văn (Nghệ danh là Bư) chỉ đạo sản xuất. Ca khúc được thể hiện bởi hai giọng ca trẻ đầy tài năng Kuun Đức Nam và Xuân Đức với hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội Youtube, Facebook, Tiktok thời gian qua.

Đặc biệt, sự kiện Lễ ra mắt MV "Nhà là nơi ta trở về" còn có sự đồng hành của các đơn vị bảo trợ truyền thông, phát hành nhạc, nhà tài trợ, đặc biệt là job3s.vn. Đây là nền tảng tuyển dụng việc làm miễn phí gây sốt truyền thông trong thời gian gần đây với hàng triệu người truy cập trong thời gian rất ngắn. Nhờ tích hợp hơn 20 loại AI hàng đầu thế giới, job3s.vn cho phép cả nhà tuyển dụng và các ứng viên dễ dàng kết nối với nhau chỉ trong vòng 3 giây.



Không chỉ đem đến giải pháp tuyển dụng và tìm việc làm hiệu quả, job3s.vn còn cung cấp nhiều công cụ, tiện ích với các tính năng vượt trội như cung cấp mẫu sơ yếu lý lịch, tính lương gross sang lương net, tính lãi suất kép, lập kế hoạch tiết kiệm…

Trở thành nhà tài trợ đặc biệt của MV, job3s.vn không chỉ muốn lan tỏa thông điệp ý nghĩa nhân văn đến những người con xa quê mà còn là một bước phát triển mới của nền tảng tuyển dụng này. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên giữa job3s.vn với hai ca sĩ trẻ Kuun Đức Nam và Xuân Đức.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng để sáng tác ca khúc này, nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hữu Tuyến bộc bạch: "Đây là ca khúc mình sáng tác từ thời điểm dịch Covid diễn ra và mình không thể về nhà. Mình nhớ về gia đình, nhớ những bữa cơm, những trải nghiệm nhỏ bé ở nơi ấy. Có thể nói "Nhà là nơi ta trở về" được hiện thực hóa bởi chính những chất liệu của mình. Mình nghĩ đó cũng là cách dễ dàng nhất để chạm tới những cảm xúc sâu nhất trong trái tim của những người xa quê mong được trở về nhà".

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tuyến và đạo diễn Nguyễn Ngọc Văn cùng 2 ca sĩ Kuun Đức Nam và Xuân Đức tại sự kiện (Từ phải sang trái)

Cũng trong buổi ra mắt, toàn bộ khách mời đã có cơ hội thưởng thức MV trước khi sản phẩm này chính thức ra mắt công chúng. Không ít giọt nước mắt đã rơi, không ít ký ức chợt ùa về và cũng không hề ít xúc cảm dâng lên trong lòng mỗi người.



"Sự xúc động, rung cảm và cả nỗi nhớ nhung, mong muốn đoàn tụ với gia đình, với những người thân yêu trong dịp Tết là những gì mà ca khúc này đem lại" - CEO Tony Vũ (Nhà sáng lập nền tảng tuyển dụng job3s.vn) chia sẻ cảm nhận sau khi xem MV.

Hàng loạt các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng có mặt để chúc mừng MV ra mắt thành công

Gây bão mọi nền tảng mạng xã hội trước thềm năm mới



Sau buổi lễ ra mắt MV, "Nhà là nơi ta trở về" chính thức "on-air" trên nhiều nền tảng như Youtube, TikTok, Facebook và các nền tảng nhạc số vào 20h00 cùng ngày. Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, MV đã gây được tiếng vang lớn, thu hút lượng rất lớn lượt xem, tương tác và bình luận trên mọi nền tảng mạng xã hội.

MV cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực, hoàn thành trọn vẹn mục tiêu truyền tải những thông điệp "Tết đoàn viên" ý nghĩa trước thềm Tết Giáp Thìn 2024.

Với đội ngũ ekip sản xuất, ca sĩ cũng như các đơn vị liên quan, sự đón nhận của khán thính giả chính là thành công lớn nhất. Hiện tại, MV "Nhà là nơi ta trở về" vẫn đang được phát sóng song song trên Youtube cũng như các nền tảng nhạc số như DAO và Metub…