Thiết kế siêu bền, đạt chuẩn IP69K

Fire 5 Pro được Doogee giới thiệu là một mẫu điện thoại siêu bền, hướng tới người dùng có nhu cầu di chuyển nhiều hoặc làm việc trong điều kiện môi trường khắc nghiệt. Máy có khả năng sống sót khi rơi từ độ cao gần 1,5m mà không hư hại lớn. Đồng thời, thiết bị cũng đạt chuẩn chống nước và bụi IP68 và IP69K, tương đương với khả năng chịu áp lực nước mạnh.

Viên pin 13.000mAh sạc ngược, hỗ trợ sạc 18W

Điểm nổi bật nhất của Fire 5 Pro là viên pin dung lượng lên tới 13.000mAh – vượt xa hầu hết smartphone hiện nay. Máy hỗ trợ sạc có dây công suất 18W, đồng thời có thể sạc ngược cho thiết bị khác với công suất 5W, biến điện thoại thành một cục pin dự phòng khi cần thiết.

Tuy nhiên, đi kèm dung lượng pin lớn là kích thước và trọng lượng tương đối nặng, vốn là đặc điểm thường thấy trên các smartphone siêu bền.

Cấu hình cơ bản, chỉ hỗ trợ 4G

Dù có tên gọi “Pro”, Fire 5 Pro chỉ sử dụng chip MediaTek Helio G81 – một SoC khá chậm và không hỗ trợ 5G. Máy đi kèm RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB, có thể mở rộng qua thẻ nhớ microSD. Ưu điểm nhỏ là thiết bị có tới 3 khe cắm, cho phép dùng đồng thời 2 SIM và 1 thẻ nhớ mà không cần hy sinh khe nào.

Thiết bị chạy Android 15 ngay khi xuất xưởng, nhưng người dùng không nên kỳ vọng vào các bản cập nhật phần mềm lớn trong tương lai.

Màn hình và camera ở mức đủ dùng

Fire 5 Pro sở hữu màn hình 6.6 inch với độ phân giải 720 x 1612 pixel – thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung hiện nay, nhất là ở các mẫu máy tầm trung. Camera chính phía sau có độ phân giải 13MP, còn camera trước là 8MP, đều ở mức vừa đủ cho các nhu cầu cơ bản.

Giá bán và hình thức phân phối

Doogee Fire 5 Pro hiện đã có mặt trên Amazon với giá 219 USD (khoảng 5.8 triệu đồng). Sản phẩm được phân phối qua một bên thứ ba nhưng do Amazon xử lý khâu vận chuyển. Tại Việt Nam, bạn có thể tham khảo các sản phẩm khác của Doogee cũng với thiết kế siêu bền, pin khủng và giá không quá đắt đỏ. Ngoài ra, còn có các smartphone từ BlackView, Unihertz, Oscal hay Oukitel cũng được nhiều người tìm mua với các tính năng tương tự.