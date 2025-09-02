Ra mắt điện thoại pin khủng 8.200mAh, chống nước IP69, hiệu năng mạnh, giá chỉ 5 triệu đồng

Dòng Y của vivo từ lâu đã là một trong những sản phẩm bán chạy nhất tại Trung Quốc. Mới đây, hãng đã chính thức giới thiệu vivo Y500, mẫu smartphone tầm trung gây chú ý nhờ viên pin silicon carbon dung lượng lên tới 8.200mAh.

Không chỉ nổi bật về pin, Y500 còn được nâng cấp khả năng chống chịu. Máy đạt chuẩn IP68/IP69, có thể chịu được áp lực nước ở độ sâu 1,5 mét trong hơn 24 giờ, chống tia nước áp suất cao và hoạt động trong môi trường nhiệt độ lên tới 80°C. Bên cạnh đó, vivo trang bị thiết kế chống rơi 360 độ với bộ giảm xóc bên trong và kính Diamond Shield bảo vệ màn hình.

Về phần hiển thị, thiết bị sử dụng màn hình AMOLED 6,77 inch độ phân giải FHD+, tần số quét 120 Hz. Sức mạnh xử lý đến từ vi xử lý Dimensity 7300, đi kèm tùy chọn RAM 8 GB hoặc 12 GB và bộ nhớ trong từ 128 GB đến 512 GB.

Viên pin 8.200mAh có mật độ năng lượng 847Wh/L, theo vivo có thể đáp ứng tới hơn 18,4 giờ sử dụng liên tục. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W, được tích hợp 24 lớp bảo vệ dòng điện, điện áp và nhiệt độ khi sạc.

Về camera, Y500 được trang bị camera chính 50 MP khẩu độ f/1.8 kết hợp camera phụ 2 MP đo độ sâu. Camera trước 8 MP được đặt trong lỗ khoét màn hình. Máy chạy giao diện OriginOS 5 dựa trên Android 15.

vivo Y500 sẽ có ba phiên bản màu sắc: Glacier Blue, Dragon Crystal Powder và Black. Giá bán khởi điểm cho bản 8 GB RAM + 128 GB bộ nhớ trong là 1.399 NDT (tương đương khoảng 5,16 triệu đồng), trong khi bản cao cấp nhất 12 GB RAM + 512 GB có giá 1.999 NDT (khoảng 7,38 triệu đồng). Máy sẽ mở bán tại Trung Quốc từ ngày 5/9, hiện chưa rõ kế hoạch phát hành toàn cầu.

Tại Việt Nam, vivo cũng vừa ra mắt chính hãng mẫu vivo V60 5G có giá 15,99 triệu đồng cho bản 12GB + 256GB và 16,99 triệu đồng cho bản 12GB + 512GB. Bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu điện thoại vivo chính hãng đang bán cực chạy, ví dụ như vivo Y04 giá chỉ hơn 2 triệu, vivo Y19s giá 3,79 triệu, vivo Y28 giá 5 triệu hay vivo V50 Lite cận cao cấp giá 10 triệu đồng.