Doogee Note 70 đưa màn hình phụ 1,8 inch lên mặt lưng, trong khi chip 4G và pin 6.500mAh cho thấy hãng ưu tiên dung lượng pin và giá bán hơn hiệu năng.

Cụm camera gợi nhớ Galaxy S26 Ultra, màn hình phụ đặt kiểu Xiaomi

Doogee đã hé lộ Note 70 với màn hình chính 6,71 inch và màn hình phụ hình vuông 1,8 inch ở mặt lưng. Cụm camera có ba ống kính xếp dọc bên trái, cạnh đèn flash và hai cảm biến nhỏ, tạo bố cục gợi nhớ Galaxy S26 Ultra. Màn hình phụ nằm ngay bên cạnh cụm camera, tương tự cách bố trí trên Xiaomi 18 Pro Max.

Xiaomi giới thiệu 18 Pro Max vào tháng 9 với màn hình sau 2,9 inch, lớn hơn đáng kể so với màn hình 1,8 inch của Note 70. Trước đây, Doogee chủ yếu trang bị màn hình sau cho các mẫu điện thoại siêu bền, chẳng hạn S200 Plus ra mắt năm 2025 với tấm nền AMOLED 1,32 inch ở mặt lưng. Hình ảnh hãng công bố cho thấy Note 70 có hai màu tím đậm và bạc.

Chip 4G phổ thông, pin tăng lên 6.500mAh

Note 70 dùng Unisoc T7250, con chip 4G phổ thông sản xuất trên tiến trình 12nm mà Doogee từng trang bị cho Note 58. Thay đổi đáng chú ý hơn là pin 6.500mAh, tăng 250mAh so với mức 6.250mAh trên cả Note 58 và Note 59.

Các thông số đã được xác nhận còn có camera sau 13MP, camera trước 8MP và hệ điều hành Android 17. Máy sẽ có ba cấu hình bộ nhớ gồm RAM 4GB với bộ nhớ trong 128GB, RAM 6GB với bộ nhớ trong 128GB và RAM 6GB với bộ nhớ trong 256GB.

Giá dự kiến từ 500 USD trở xuống

Với cấu hình hướng đến phân khúc phổ thông và tầm trung, đặc biệt là chip 4G, Doogee Note 70 nhiều khả năng có giá từ 500 USD trở xuống (tương đương khoảng 13,2 triệu đồng trở xuống). Đây là mức ước tính dựa trên phần cứng đã công bố, còn Doogee chưa tiết lộ giá bán hay ngày ra mắt chính thức.

Hãng cũng chưa công bố loại tấm nền, độ phân giải và tần số quét của cả hai màn hình. Những thông số này có thể được làm rõ trong đợt công bố tiếp theo.

Phạm Hoàng