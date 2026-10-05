Ra mắt điện thoại HONOR có màn hình sau lưng, pin 6000mAh mà giá chỉ 4 triệu

HONOR đưa màn hình phụ xuống phân khúc phổ thông với X5ds, cho phép chụp selfie bằng camera sau, xem thông báo cuộc gọi và điều khiển nhạc, đi kèm màn hình chính 120Hz.

Trong khi Xiaomi trang bị màn hình phía sau cho dòng Xiaomi 18 Pro cao cấp, HONOR đang đưa tính năng này lên các thiết bị có giá dễ tiếp cận hơn. Sau HONOR Play 20A ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 8, hãng tiếp tục giới thiệu X5ds tại Nam Phi với màn hình cảm ứng phụ ở mặt lưng.

Dòng HONOR 700 cũng được đồn đoán sẽ có màn hình phía sau và có thể trình làng vào tháng 11 năm nay. Trước mắt, X5ds là lựa chọn mới dành cho người dùng muốn trải nghiệm thiết kế hai màn hình trong phân khúc phổ thông.

Màn hình phụ hỗ trợ selfie bằng camera sau

Điểm đáng chú ý nhất trên HONOR X5ds là màn hình LCD cảm ứng 2,01 inch ở mặt lưng, độ phân giải 240 x 296 pixel. Màn hình này hỗ trợ chụp selfie bằng camera sau chỉ với một lần chạm, đồng thời cho phép xem thông báo cuộc gọi và điều khiển phát nội dung đa phương tiện.

Ở mặt trước, máy sử dụng màn hình LCD 6,78 inch, độ phân giải 720 x 1.576 pixel. Tấm nền hỗ trợ tần số quét tối đa 120Hz và có độ sáng điển hình 600 nit. Camera sau của X5ds có độ phân giải 50MP, khẩu độ f/1.8, hỗ trợ zoom kỹ thuật số 4x và đi kèm một đèn flash LED đơn. Camera trước có độ phân giải 5MP, trong khi cả hai camera đều có thể quay video ở độ phân giải tối đa 1080p.

Chip Unisoc T610, pin 6.000mAh và Android Go

HONOR X5ds sử dụng chip Unisoc T610 với hai nhân Cortex-A75 và sáu nhân Cortex-A55, cùng có xung nhịp tối đa 1,8GHz. Máy được trang bị RAM 4GB, hỗ trợ bổ sung 4GB RAM ảo và có bộ nhớ trong 64GB. Khay thẻ có ba vị trí riêng biệt, cho phép sử dụng đồng thời hai SIM nano và thẻ nhớ mở rộng. Dung lượng thẻ nhớ được hỗ trợ tối đa là 1TB, giúp người dùng bổ sung không gian lưu trữ bên cạnh bộ nhớ sẵn có.

Viên pin của máy có dung lượng 6.000mAh, hỗ trợ sạc có dây 15W qua cổng USB-C. X5ds chạy Android 16 phiên bản Go và tích hợp cảm biến vân tay ở cạnh bên. Các kết nối gồm 4G LTE, Wi-Fi hai băng tần, Bluetooth 5.0 và GPS, đồng thời máy vẫn giữ cổng tai nghe 3,5mm. Thiết bị có kích thước 168,3 x 78,5 x 8,72mm, nặng khoảng 214g và đạt chuẩn IP52, cung cấp khả năng bảo vệ cơ bản trước bụi cùng nước nhỏ giọt.

Giá khoảng 4 triệu đồng, chưa rõ kế hoạch bán rộng rãi

HONOR X5ds có hai màu Forest Green và Midnight Black, tương ứng xanh lá và đen. Phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB được niêm yết tại Nam Phi với giá 2.499 rand, khoảng 150 USD, tương đương 3,96 triệu đồng.

Hiện chưa có thông tin về kế hoạch đưa sản phẩm tới các thị trường khác. Với cấu hình này, X5ds tập trung vào nhu cầu sử dụng cơ bản, lấy màn hình phụ và viên pin lớn làm điểm khác biệt, dù tên gọi có phần khó nhớ.