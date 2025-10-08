Ra mắt điện thoại "cục gạch" nhưng... thông minh, thiết kế giống Nokia Asha huyền thoại ngày xưa, giá chỉ hơn 1 triệu đồng

HMD chính thức ra mắt Touch 4G, mẫu điện thoại không hoàn toàn là smartphone nhưng cũng vượt xa điện thoại phổ thông truyền thống. Thiết bị hướng đến người dùng muốn trải nghiệm các tính năng thông minh cơ bản mà vẫn giữ được mức giá dễ tiếp cận.

HMD Touch 4G hiện độc quyền tại thị trường Ấn Độ, chạy hệ điều hành thời gian thực (RTOS) tùy chỉnh mang tên RTOS Touch. Máy tích hợp dịch vụ Cloud Phone, cho phép người dùng truy cập các ứng dụng chạy qua trình duyệt đám mây. Ngoài ra, máy còn được cài sẵn ứng dụng Express Chat, hỗ trợ nhắn tin văn bản, giọng nói và hình ảnh. Người dùng Touch 4G có thể trò chuyện với người dùng Android và iOS nếu họ cũng cài ứng dụng này.

Về phần cứng, Touch 4G trang bị màn hình LCD 3,2 inch độ phân giải QVGA (320×240 pixel), camera sau 2 MP kèm đèn flash LED và camera trước 0,3 MP. Máy sử dụng vi xử lý Unisoc T127, RAM 64 MB, bộ nhớ trong 128 MB và hỗ trợ mở rộng tối đa 32 GB qua thẻ microSD. Pin dung lượng 1.950 mAh sạc qua cổng USB-C.

Thiết bị đạt chuẩn kháng bụi nước nhẹ IP52, có giắc tai nghe 3,5 mm, radio FM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi (802.11n) và có thể dùng làm điểm phát Wi-Fi di động.

HMD Touch 4G được bán ra với hai tùy chọn màu Cyan và Xanh Đậm, giá 3.999 INR (khoảng 1,2 triệu đồng). Máy hiện đã có sẵn trên trang HMD Ấn Độ và bắt đầu giao hàng.

Tại Việt Nam, HMD có khá nhiều mẫu điện thoại phổ thông bán chạy, có thể kể tới như Nokia 105 4G giá chỉ vài trăm ngàn đồng, Nokia 105 4G Pro giá khoảng 700.000 đồng. Ngoài ra, Viettel cũng có mẫu Viettel T2 4G giá 500.000 đồng cũng bán cực chạy, hoặc phân khúc smartphone phổ thông có Meizu Mblu 21 giá 1,99 triệu đồng.