Ra mắt BST kết hợp đầu tiên giữa UNIQLO và NDLS

UNIQLO vừa công bố ra mắt Bộ sưu tập (BST) đầu tiên hợp tác với thương hiệu NDLS. BST mang đến sự kết hợp thú vị giữa chất lượng, công nghệ vải của UNIQLO và tinh thần, tầm nhìn sáng tạo của NDLS. Trong BST "bắt tay" lần đầu tiên, phiên bản mới của dòng trang phục giả lông cừu biểu tượng của UNIQLO sẽ được "trình làng", với những nâng cấp thú vị lấy cảm hứng từ thẩm mỹ của NDLS.

BST kết hợp đầu tiên giữa UNIQLO và NDLS sẽ chính thức ra mắt vào ngày 31 tháng 10

Sự kết hợp giữa yếu tố tỉ mỉ trong từng chi tiết của NDLS và chất liệu giả lông cừu biểu tượng của UNIQLO đã tạo nên một BST đặc biệt, tôn vinh vẻ đẹp của các thiết kế tối giản.

BST mang đến bảng màu đặc trưng và tinh thần của NDLS trong từng chi tiết. Cụ thể, Áo Khoác Giả Lông Cừu Kéo Khoá được cập nhật với phom dáng hiện đại và thoải mái, cùng bảng màu lấy cảm hứng từ các trang phục mang phong cách vintage của thập niên 1970s. Trong khi đó, Áo Cardigan Giả Lông Cừu gồm hai phiên bản trơn và kẻ sọc, nổi bật với hoạ tiết hình bướm biểu tượng của NDLS. Quần Vải Giả Lông Cừu Dáng Rộng với đường cắt suông thanh lịch cùng điểm nhấn là những sọc kẻ cùng màu chạy dọc hai bên hông, tạo nên nét đẹp tinh tế cho trang phục.

Hoạ tiết hình bướm biểu tượng và bảng màu đặc trưng của NDLS được mang vào BST UNIQLO và NDLS mùa Thu/Đông 2025

Chia sẻ về BST lần đầu kết hợp cùng UNIQLO, nhà sáng lập Keizo Shimizu cho biết: "Kể từ khi thành lập NEPENTHES vào năm 1988 và NDLS vào năm 1995, chúng tôi luôn kiên trì giới thiệu những ý tưởng và quan điểm sáng tạo của mình đến với thế giới, khởi nguồn từ nơi khai sinh của thương hiệu tại Jingumae, Tokyo. Bằng việc thêm vào hoạ tiết hình bướm và phom dáng đặc trưng vào BST, chúng tôi muốn mang đến cho dòng trang phục giả lông cừu của UNIQLO một tinh thần rất NDLS, từ đó cùng nhau tạo nên những thiết kế mang tính biểu tượng và độc đáo. Tôi hy vọng qua BST này, sẽ có ngày càng nhiều người biết đến và yêu mến thương hiệu NDLS."

Tìm hiểu thêm về BST UNIQLO và NDLS: https://www.uniqlo.com/vn/vi/men/special-collaboration/uniqlo-and-ndls

Về NDLS

Được sáng lập năm 1995 bởi Keizo Shimizu, thương hiệu NDLS phản ánh tầm nhìn và góc nhìn cá nhân được nuôi dưỡng qua 40 năm trải nghiệm thời trang và du lịch trên khắp thế giới. Tên thương hiệu "NDLS" được ghép từ "needle" và "less", mang ý nghĩa "need-less" - không sử dụng nhiều hơn mức cần thiết.