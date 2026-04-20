Ra mà xem mỹ nhân 12 tuổi toả sáng ở Việt Nam: Đẹp như thiên thần - diễn như ác quỷ, muốn không nổi tiếng cũng khó

Tại phòng vé Việt thời điểm hiện tại, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đang là cái tên gây sốt bậc nhất. Bộ phim dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, thu về 75.5 tỷ đồng tính đến đầu giờ chiều ngày 20/4, đồng thời thu về nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ khán giả.

Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng câu chuyện của hai anh em Còn và Dương, những pháp sư trẻ tuổi tìm đến vùng dân tộc vùng cao để cứu lấy người mẹ của mình. Trong bản sâu nơi gia đình họ đến, những cái chết rùng rợn xảy ra. Để cứu mẹ cũng như những người trong bản, Còn và Dương phải lao vào cuộc chiến đi tìm chân tướng. Thế nhưng khi càng đào sâu vào gần sự thật, một sự thật nghiệt ngã đẩy cả hai vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Khó tin là cô bé xinh như thiên thần thế này...

...lại có thể mang đến hình ảnh khiến khán giả rùng mình sợ hãi trong Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng.

Cô bé ấy không ai khác ngoài tiểu mỹ nhân 12 tuổi Nina Nutthacha Padovan.

Bộ phim Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng có sự tham gia của những gương mặt đình đám rất đỗi quen thuộc trên màn ảnh Việt như Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Hạnh Thúy, Lan Phương, Quốc Tuấn cũng như là cả mỹ nhân mới nổi Đoàn Minh Anh. Thế nhưng bên cạnh đó, còn một cái tên thu hút vô số sự chú ý của khán giả, đó là Nina Nutthacha Padovan.

Màn thể hiện của Nina Nutthacha Padovan phải nói là rất xuất sắc.

Cô bé chia sẻ đã học tiếng Việt để có thể làm tốt ở dự án phim lần này.

Mới 12 tuổi, thế nhưng Nina Nutthacha Padovan đã ra dáng minh tinh phòng vé khi mang một vẻ đối lập tuyệt hảo lên màn ảnh rộng. Đó là gương mặt xinh đẹp như một thiên thần, cùng với đó là diễn xuất như ma nhập.

Trong phim, Nina Nutthacha Padovan đảm nhận vai Lua, cô con gái nhỏ của Mon (Diệp Bảo Ngọc). Nhân vật này có liên quan đến Phí Phông và bị ma nhập. Ở những phân cảnh cô bé bị ma quỷ chiếm hữu, từng biểu cảm, điệu cười cho đến ánh mắt, Nina Nutthacha Padovan khiến người xem ám ảnh, rùng mình, nhưng sau đó là những lời khen từ tận đáy lòng cho một màn thể hiện trên cả xuất sắc. Ngoài ra, cũng cần phải khen ngợi khả năng thoại tiếng Việt rất ổn của cô bé, thể hiện rõ được sự khác biệt giữa Lua lúc là một cô bé bình thường và lúc bị thế lực tà ác chiếm hữu.

Ngoài đời, Nina Nutthacha Padovan đốn tim khán giả với vẻ ngoài cực phẩm.

Vẻ đẹp đặc biệt của cô nàng đến từ việc mang 2 dòng máu Anh - Thái.

Nina Nutthacha Padovan là sao nhí người Anh gốc Thái đang nhận được nhiều sự chú ý của khán giả châu Á nhờ khả năng diễn xuất ấn tượng dù tuổi đời còn rất nhỏ. Cô bé sinh ngày 16/5/2014 tại Bangkok, trong một gia đình có nền tảng đa văn hóa. Với gương mặt sáng, đôi mắt to giàu biểu cảm cùng thần thái linh hoạt trước ống kính, Nina sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và được gia đình định hướng theo con đường diễn xuất từ khi còn rất nhỏ.

Nina bắt đầu tham gia diễn xuất từ khoảng năm 2020 và nhanh chóng gây chú ý khi góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh tại Thái Lan. Cô bé được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia loạt phim kinh dị nổi tiếng Tee Yod (Quỷ Ăn Tạng), nơi Nina thể hiện khả năng hóa thân vào những nhân vật có màu sắc tâm linh, bí ẩn. Dù còn nhỏ tuổi, cô vẫn cho thấy khả năng kiểm soát biểu cảm tốt, đặc biệt là ánh mắt và sắc thái gương mặt, yếu tố rất quan trọng trong dòng phim kinh dị. Không ít khán giả đánh giá Nina là một trong những sao nhí hiếm hoi có thể tạo cảm giác rùng rợn nhưng vẫn giữ được nét hồn nhiên đặc trưng của trẻ nhỏ.

Những năm gần đây, Nina tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động ra ngoài thị trường nội địa. Cô thu hút sự quan tâm của khán giả Việt Nam khi tham gia dự án điện ảnh Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp khi thử sức tại môi trường làm phim quốc tế. Việc một sao nhí nước ngoài góp mặt trong dự án phim Việt cũng cho thấy tiềm năng hợp tác ngày càng rộng mở giữa các nền điện ảnh trong khu vực.

Dù mới chỉ ở độ tuổi thiếu niên, Nina Nutthacha Padovan đã sớm chứng minh tiềm năng phát triển lâu dài trong lĩnh vực diễn xuất. Với nền tảng kinh nghiệm tích lũy từ sớm cùng khả năng nhập vai tự nhiên, cô bé được kỳ vọng sẽ tiếp tục là gương mặt triển vọng của màn ảnh Thái Lan trong những năm tới.