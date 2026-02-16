HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Ra lệnh tạm giam Vũ Văn Tân sinh năm 1989 vì đốt chùa

Chi Chi |

Vũ Văn Tân đã châm lửa đốt làm bộ cửa chính của chùa bị hư hỏng.

Ngày 15/02/2025, Công an đặc khu Cát Hải tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra 02 vụ cháy đối với 02 xe ô tô để ở thôn Lục Độ và trước Đình làng Hoà Hy, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng. Tiếp đó, cũng trong ngày tại chùa Sùng Khánh thuộc thôn Tiến Lộc, đặc khu Cát Hải có 01 đối tượng dùng phao xốp áp vào cửa chùa và châm lửa đốt làm bộ cửa chính của chùa bị hư hỏng, 01 cánh cửa bị cháy phần dưới và 03 cánh còn lại bị cháy xám.

Ra lệnh tạm gia Vũ Văn Tân sinh năm 1989 vì đốt chùa - Ảnh 1.
Ra lệnh tạm gia Vũ Văn Tân sinh năm 1989 vì đốt chùa - Ảnh 2.

Đối tượng Vũ Văn Tân gây ra 02 vụ cháy xe ô tô và cổng chùa

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an đặc khu đã khẩn trương điều tra xác minh làm rõ vụ việc.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an Đặc khu Cát Hải đã làm rõ đối tượng Vũ Văn Tân, sinh năm 1989, trú tại Thôn Hoà Hy, đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã gây ra vụ đốt xe 02 xe ô tô trên và cửa chùa Sùng Khánh.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tạm giam đối tượng Vũ Văn Tân để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Khám xét nơi ở, bắt Nguyễn Minh Thạch, tịch thu 300 triệu đồng
Hay độc lạ

