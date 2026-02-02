HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Ra lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam Trần Bích Diễm SN 1984

Chi Chi |

Trần Bích Diễm, sinh năm 1984 bị bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Bích Diễm, sinh năm 1984, ngụ ấp 4, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ra lệnh khám xét nơi ở, bắt tạm giam Trần Bích Diễm sinh năm 1984 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau triển khai Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Trần Bích Diễm. Ảnh: CA Cà Mau

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, vào khoảng năm 2024, Trần Bích Diễm mất cân đối về tài chính, nhưng vẫn tiếp tục duy trì việc làm chủ hụi, Diễm nảy sinh ý định và thực hiện hành vi gian dối, lợi dụng các hụi viên không trực tiếp giám sát việc bỏ thăm hốt hụi, Diễm định thăm hốt hụi, chiếm đoạt tổng số tiền 894.240.000 đồng.

Số tiền này, Diễm sử dụng choàng lấp hụi, trả nợ và chi phí vào sinh hoạt cá nhân. Hành vi của bà Trần Bích Diễm đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiểm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

