Ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, bắt giữ Hoàng Quý Nhân SN 1995

Khám xét chỗ ở của đối tượng, cơ quan Công an phát hiện trong phòng ngủ của Hoàng Quý Nhân được lắp đặt hệ thống trồng cây cần sa trong nhà tinh vi.

Ngày 05/06/2026, Công an phường Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên) tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác xác minh, làm việc với những người có dấu hiệu nghi vấn là anh Đ.T.D, SN: 2009 và anh Đ.Đ.A, SN: 2006 cùng trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên khai nhận có sử dụng ma túy dạng "cỏ", cần sa. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận nguồn gốc số ma túy được mua của Hoàng Quý Nhân, SN: 1995, HKTT: Phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Nhân, cơ quan Công an phát hiện trong phòng ngủ của Hoàng Quý Nhân được lắp đặt hệ thống trồng cây cần sa trong nhà tinh vi, hiện đại; thu giữ 35 chậu cây cần sa tươi cùng các công cụ phương tiện phục vụ việc trồng, chăm sóc cây cần sa gồm: Hệ thống khung, bóng đèn, máy đo nhiệt độ điện tử,... mô phỏng lại môi trường sống tự nhiên của cây cần sa một cách tinh vi.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT còn thu giữ các công cụ, phương tiện phục vụ việc chế biến, đóng gói cần sa phục vụ việc mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng.

Hệ thống trồng cây cần sa trong nhà của đối tượng

Các công cụ, phương tiện phục vụ việc sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy của đối tượng

Với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, quá trình đấu tranh, Hoàng Quý Nhân đã thừa nhận hành vi trồng cần sa và mua bán trái phép chất ma túy của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục xác minh, làm rõ.