Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà chủ quán nước Lê Thị Xuyến

Duy Anh |

Cơ quan công an xác định, Lê Thị Xuyến có hành vi bán số lô số đề cho nhiều người tại một quán nước vỉa hè.

Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Xuyến, sinh năm 1970 và Tô Văn Nam, sinh năm 1973, cùng trú tại xã Ái Quốc về tội "Đánh bạc".

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà chủ quán nước Lê Thị Xuyến- Ảnh 1.

 

Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà chủ quán nước Lê Thị Xuyến- Ảnh 2.

Công an xã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án,khởi tố bị can các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, vào ngày 19/10, Công an xã Ái Quốc nhận được đơn tố cáo với nội dung: Tại quán nước vỉa hè gần khu vực cổng bệnh viện đa khoa Tiền Hải của bà Lê Thị Xuyến có biểu hiện bán số lô, số đề trái phép cho nhiều người, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, Công an xã Ái Quốc tiến hành điều tra, xác minh, xác định vào ngày 15/10, tại quán nước trên, Lê Thị Xuyến có hành vi bán số lô số đề cho nhiều người. 

Sau đó, bà Xuyến chuyển bảng lô, đề cho Tô Văn Nam làm chủ để hưởng hoa hồng. Tổng số tiền đánh bạc là 10,14 triệu đồng. 

Hiện Công an xã tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại