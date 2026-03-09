HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Hồng Duy sinh năm 1981

Duy Anh |

Đối tượng Phạm Hồng Duy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra: Khoảng 14h ngày 26/12/2025, ông T.Q.B., sinh năm 1968, trú tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk hẹn bà N.T.P. đến quán "Cây Xoài" thuộc xã Đồng Xuân để nói chuyện.

Khi ông B. đang ngồi chờ tại quán, đến khoảng 14h30' cùng ngày, do nghi ngờ chồng ngoại tình, bà L.T.Á.P. (vợ ông B) cùng con gái đến quán để đánh ghen.

Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Hồng Duy sinh năm 1981 - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Hồng Duy (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

Tại đây, bà P. xảy ra mâu thuẫn cãi nhau với ông B. Bà N.T.T. (chủ quán) đến can ngăn và trong lúc xô đẩy đã bị vấp ngã.

Nghe có tiếng cãi vã, gây ồn ào tại nhà và thấy bà T. bị chảy máu, Phạm Hồng Duy, sinh năm 1981 (con trai bà T.) bức xúc lấy một đoạn cây gỗ đánh nhiều cái trúng vào vùng hông và vùng bụng của ông B. gây thương tích bị dập lá lách, ruột non với tỷ lệ tổn thương trên cơ thể là 60%.

Quá trình điều tra, Phạm Hồng Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Duy về tội Cố ý gây thương tích để phục vụ công tác điều tra.

Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Hồng Duy sinh năm 1981 - Ảnh 2.
