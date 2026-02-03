Ra lệnh bắt tạm giam người đàn ông bị rắn độc cắn sau khi sát hại vợ ở Hải Phòng

Ngày 3/2, báo Lao động dẫn thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tuấn về hành vi "Giết người".

Các quyết định và lệnh đã được Viện kiểm sát nhân dân TP.Hải Phòng phê chuẩn.

Đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Trước đó, Công an TP.Hải Phòng thông tin, vào ngày 27/12/2025, Công an xã Việt Khê nhận tin báo của người dân về việc vợ Nguyễn Minh Tuấn chết tại nhà riêng ở thôn Lại Xuân 11, xã Việt Khê, TP Hải Phòng, có nhiều điểm bất thường.

Nằm bên cạnh là Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1983 có biểu hiện hôn mê, sùi bọt mép, chân trái có nhiều vết thương, có biểu hiện bị trúng độc được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng có nguy cơ tử vong cao.

Ông Tuấn sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu.

Sau hơn một tháng tập trung đấu tranh chuyên án, với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, đối tượng Nguyễn Minh Tuấn đã phải khai nhận hành vi phạm tội.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, đêm ngày 26/12/2025, giữa vợ chồng Tuấn xảy ra mâu thuẫn.

Do bức xúc trước thái độ, thách thức của vợ nên Tuấn dùng chăn chèn cổ, dùng 2 chân ghì chặt hai bên mạn sườn của nạn nhân và dùng 2 tay bóp cổ nạn nhân đến tắt thở.

Sau khi giết vợ xong, Tuấn đi ra vườn phía sau nhà thì bị rắn độc cắn nên Tuấn phải bò vào nhà sau đó bị ngất.



