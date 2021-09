Ra đường không chính đáng bị khống chế vào chốt xử phạt, nam thanh niên cắn tay công an

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, vào trưa 3/9, tại chốt kiểm soát dịch khu vực cửa khẩu An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ), tổ công tác kiểm tra, phát hiện L.V.L (41 tuổi, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm) ra đường không có lý do cần thiết.

Tổ công tác yêu cầu L. vào chốt để làm thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, tuy nhiên, anh này không hợp tác và bỏ đi.

Quá trình khống chế L., chiến sĩ N.A.T (cán bộ Công an phường Yên Phụ) bị đối tượng cắn 2 lần vào mu bàn tay phải và trái; đồng thời lực lượng phát hiện 1 con dao trong túi quần của thanh niên này.

Hiện Công an phường Yên Phụ đã đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào 19h tối 2/9, tại chốt kiểm soát dịch trước cổng trường THCS Mỹ Đình 2 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) tổ công tác kiểm tra, phát hiện Đ.V.G (32 tuổi quê Ninh Bình) điều khiển xe máy biển Hà Nội không đeo khẩu trang, không xuất trình được giấy đi đường.

Quá trình làm việc, thanh niên này không hợp tác và bỏ chạy, tổ công tác phải khống chế và đưa về Công an phường Mỹ Đình 2.

Tại trụ sở, qua kiểm tra cho thấy nồng độ cồn của G. là 1,463 mg/l. Trong quá trình làm việc, đối tượng vẫn bất hợp tác, lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Thậm chí, anh ta còn có hành vi lấy chai nhựa chứa đầy nước để trên bàn đập vào vùng mắt, đấm vào cánh tay phải của chiến sĩ V.Đ.H (cán bộ Công an phường).



Hiện Công an phường Mỹ Đình 2 đã hoàn thiện hồ sơ chuyển Công an quận Nam Từ Liêm xử lý đối tượng theo quy định.