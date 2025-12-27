Quỳnh Trâm - vợ xinh đẹp, giỏi kinh doanh của diễn viên Baggio

Gây ấn tượng bởi ngoại hình ưa nhìn và phong thái cởi mở, Quỳnh Trâm còn được công chúng biết đến qua cuộc hôn nhân với diễn viên Baggio. Sau khi lập gia đình, cả hai sang Mỹ định cư, lựa chọn cuộc sống kín tiếng và tập trung xây dựng nền tảng gia đình. Gần đây, Quỳnh Trâm gây chú ý khi trở về Việt Nam để phát triển kinh doanh, đánh dấu bước đi mới khi đưa Kem Tràng Tiền nhượng quyền vào TP. HCM.

Quỳnh Trâm cho biết, cô nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chồng. Với cô, kinh doanh không chỉ để khẳng định sự trưởng thành trước gia đình mà còn là cách tạo nền tảng bền vững, trở thành chỗ dựa lâu dài cho hai con trai song sinh.

Vợ chồng Quỳnh Trâm và Baggio.

Hai vợ chồng bên các con.

Trước đó, Quỳnh Trâm từng thử sức ở nhiều lĩnh vực tại Mỹ như truyền thông, giải trí, mỹ phẩm và đều ghi nhận những kết quả tích cực. Dù xuất thân từ ngành y, cô sớm tiếp xúc môi trường kinh doanh từ gia đình, hình thành tư duy làm chủ và khả năng thích nghi nhanh. Theo Quỳnh Trâm, những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp là phần tất yếu, giúp cô tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân qua từng giai đoạn.

Dù bận rộn, Quỳnh Trâm khẳng định cô không đặt nặng áp lực tài chính. Mục tiêu của gia đình là cuộc sống ổn định, cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho con cái. Theo cô, đủ đầy không nằm ở việc theo đuổi sự giàu có bằng mọi giá mà ở khả năng kiểm soát nhịp sống, tận hưởng những giá trị thiết thực.

Sau 5 năm tại Mỹ, cuộc sống của Quỳnh Trâm và Baggio dần đi vào quỹ đạo. Giai đoạn đầu, cả hai đối mặt nhiều thách thức, từ thích nghi môi trường mới, ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc dung hòa quan điểm trong gia đình nhiều thế hệ. Khi nền tảng gia đình đủ vững, mỗi người học cách nhường nhịn để giữ sự gắn kết lâu dài.

Quỳnh Trâm thử sức kinh doanh ở Việt Nam.

Hiện tại, cặp đôi cùng vận hành các hoạt động kinh doanh tại Mỹ. Quỳnh Trâm phụ trách chiến lược và kinh doanh, trong khi Baggio đảm nhận mảng sản xuất, sáng tạo. Sự phân vai rõ ràng giúp cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hạn chế xung đột trong công việc. Khi cần, ông bà hỗ trợ chăm sóc các cháu để vợ chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Theo Quỳnh Trâm, Baggio vẫn giữ đam mê nghệ thuật nhưng ưu tiên lớn nhất hiện nay là gia đình. Ở tuổi 35, anh được nhận xét trưởng thành hơn, tập trung vào vai trò người chồng, người cha, chủ yếu làm sản xuất và đạo diễn thay vì xuất hiện thường xuyên trên sân khấu như trước.

Thời gian tới, Quỳnh Trâm sẽ thường xuyên về Việt Nam để trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của cô. Trong thời gian đó, Baggio đảm nhận việc chăm sóc và đồng hành cùng các con. Với Quỳnh Trâm, đây là sự phân công tự nhiên trong gia đình, phản ánh lựa chọn ưu tiên và sự tin tưởng lẫn nhau trên hành trình vừa làm kinh doanh, vừa gìn giữ tổ ấm.