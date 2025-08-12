Quỳnh Lương và chồng gia nhập hội nghiện con, mắc 1 tình trạng mà bố mẹ bỉm nào cũng gặp phải

Tối 11/8, Quỳnh Lương thông báo đã sinh con gái, gia đình chính thức có thêm thành viên mới. "Thế lực nhí" có tên gọi đặc biệt là Nala, được cho là viết tắt của show truyền hình Người Ấy Là Ai mà Quỳnh Lương và chồng Tiến Phát từng nên duyên hẹn hò.

Sau khi chào đón thiên thần nhỏ, Quỳnh Lương liên tục chia sẻ khoảnh khắc của nhóc tỳ trên mạng xã hội. Trên kênh TikTok 1,1 triệu người theo dõi, nữ diễn viên sinh năm 1995 đăng tải clip ông xã Tiến Phát đang chơi cùng với con. Cô viết: "Tiến Phát đang nhìn ngắm hình ảnh lúc nhỏ của mình. Thành quả của 9 tháng ghét chồng là đẻ ra "đứa" giống chồng y chang".



Quỳnh Lương còn gia nhập vào hội nghiện con, liên tục chụp hình tới mức máy báo đầy dung lượng bộ nhớ: "Mới có vài ngày mà máy tôi full dung lượng rồi á em yêu ơi. Chào con, thế giới mới của ba mẹ".

Ông xã Quỳnh Lương nhìn con âu yếm, pha trò chơi đùa cùng con gái

Quỳnh Lương thừa nhận mê con tới mức chụp hình liên tục máy điện thoại báo đầy dung lượng

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên sinh năm 1995 cho biết sau khi sinh xong lúc nào cũng chỉ muốn nhìn ngắm con. "Cái tính bướng bỉnh, lì lợm của mẹ đã gục ngã trước hình ảnh chiếc kim nhỏ xíu cắm vào chân em để lấy máu.

Em không khóc, mẹ khóc. Mẹ lên kế hoạch nghỉ ngơi, mua nôi cho em ngủ riêng rồi tự mẹ phá vỡ, lúc nào cũng muốn ôm em, nhìn em, em đi tắm xíu là nhớ điên lên. Mới xuất hiện có vài ngày mà thao túng tâm lý người ta thế rồi đó hả. Yêu anh Gấu với em lắm luôn ý".

Tuy nhiên, Quỳnh Lương hiện tại vẫn giấu kín hình ảnh diện mạo của con gái thứ hai. Trên mạng xã hội, cô chỉ đăng tải hình ảnh góc chụp không để lộ rõ mặt.

Trên mạng xã hội, Quỳnh Lương không đăng tải hình ảnh rõ mặt con thứ 2

Diễn viên Quỳnh Lương hạnh phúc thông báo đang mang thai con thứ hai với chồng doanh nhân Nguyễn Tiến Phát đúng dịp Tết Nguyên đán 2025. Sau đó, cô quyết định tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật và kinh doanh để dành toàn bộ thời gian dưỡng thai, chỉ tranh thủ xử lý nốt việc thanh lý hàng tồn.

Quỳnh Lương và Tiến Phát nên duyên khi cùng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Từ đó, họ nhanh chóng trở thành cặp đôi được quan tâm nhờ sự đẹp đôi và ăn ý cả trong công việc lẫn cuộc sống. Trong thời gian hẹn hò, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, cùng nhau tận hưởng các chuyến du lịch lãng mạn.