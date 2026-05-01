Quỳnh Lương rao bán cụm 2 cây hoa chuối trong vườn giá 350.000 - 400.000 đồng gây tranh luận

S.A |

Được biết, những cụm hoa chuối phượng hoàng này được trồng trong khu retreat rộng 12.000m2 ở nhà chồng Quỳnh Lương.

Sau khi kết hôn với Nguyễn Tiến Phát, Quỳnh Lương vẫn duy trì thói quen cập nhật cuộc sống thường ngày. Nhưng thay vì những khung hình showbiz quen thuộc, cô lại khiến nhiều người chú ý với hình ảnh làm dâu miền Tây. Hiện tại, mỹ nhân Phú Thọ cùng gia đình chồng sinh sống trong một khu nhà vườn rộng tới 12.000m2 tại phường Long Đức (Vĩnh Long).

Được biết phần lớn diện tích khu nhà vườn dành cho mặt nước, cây xanh và các loại kiểng lá nhiệt đới, mang vibe như một nơi nghỉ dưỡng thu nhỏ. Vì một số loại cây cảnh như hoa chuối phượng hoàng đã ra hoa và chồng cô muốn giữ cây để tạo mảng xanh nên Quỳnh Lương đã lên mạng thông báo bán hoa chuối ngay tại khu vườn này.

Theo chia sẻ của Quỳnh Lương, một cụm hoa chuối phượng hoàng được rao với giá 300.000 đồng. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh câu chuyện “đắt hay rẻ”.

Không ít người cho rằng mức giá này cao hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bênh vực, cho rằng đây là dòng cây cảnh đặc thù, khó chăm sóc nên giá trị không thể so sánh đơn giản.

Chính Quỳnh Lương cũng lên tiếng giải thích khá chi tiết về lý do sản phẩm có mức giá như vậy.

Theo cô, trong vườn nhà có số lượng cây chuối phượng hòa đếm không xuể, mỗi cụm thường gồm 2 cây, nếu bán thì dao động khoảng 350.000 - 400.000 đồng. Đặc biệt, loại chuối này đòi hỏi quá trình chăm sóc công phu, nếu không đúng kỹ thuật rất dễ chết.

“Tại sao nhà em bán được đắt? Vì chuối nhà em là chuối thuần. Tức là mọi người mua về là có thể trồng ngay ở đất được, còn mua ở hàng thì trồng ra đất có thể bị chết, không lên size được. Theo như chồng em bảo thì để chuối lên size được là phải thuần cho hợp với môi trường đất, sau đó trồng mới lên size” - Quỳnh Lương nói.

Thực tế, khu nhà vườn của Nguyễn Tiến Phát - chồng Quỳnh Lương - vốn được đầu tư bài bản. Từ một mảnh đất trồng đơn thuần, anh đã phát triển thành khu vườn nhiệt đới xanh mướt, kết hợp giữa cảnh quan và yếu tố dịch vụ nghỉ dưỡng.

Trước đó Quỳnh Lương cũng nhiều lần làm content về chuyện mê cây của chồng mình. Chẳng hạn như hồi đầu tháng 3 vừa qua, cô giãy nảy lên khi biết chồng thiếu gia mua cây cảnh 15 triệu trong khi “vợ con không dám ăn không dám mặc”.

Quỳnh Lương, tên đầy đủ là Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995 tại Phú Thọ. Cô bắt đầu với vai trò người mẫu lookbook, sau đó được biết đến qua các MV ca nhạc trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Mỹ nhân này từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Lối Nhỏ Vào Đời, Đừng Làm Mẹ Cáu, Gara Hạnh Phúc hay Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do.

Chồng cô - Nguyễn Tiến Phát (sinh năm 1997) - là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, đồng thời từng gây chú ý với danh xưng “thiếu gia miền Tây”. Cặp đôi được nhiều khán giả biết đến sau khi nên duyên tại Người Ấy Là Ai.

Sau kết hôn, cả hai đã chuyển về Vĩnh Long sinh sống. Trong khi Tiến Phát tập trung phát triển và kinh doanh khu retreat thì Quỳnh Lương vẫn livestream, bán hàng online và gắn link bán sản phẩm. Thỉnh thoảng khi có sự kiện ở TP.HCM, Quỳnh Lương lại được chồng hộ tống đi làm.

