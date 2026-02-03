Quỳnh Lương bị tấn công

Mới đây, Quỳnh Lương thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết trên trang cá nhân, chia sẻ về việc chi khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng cho con, bao gồm cả tiền tiêm vắc xin. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ cư dân mạng.

Trong bài đăng, nữ diễn viên cho biết bị tấn công từ những người có quan điểm trái ngược. Quỳnh Lương cũng khẳng định việc tiêm chủng cho con được cô tìm hiểu kỹ lưỡng và lựa chọn theo tư vấn của cơ sở y tế, đồng thời cân nhắc các mũi tiêm khác trong tương lai khi có nhu cầu di chuyển ra nước ngoài.

Cô chia sẻ: "Chia sẻ 1 tháng tiêu 12 triệu cho con mà bị hội anti vắc xin tấn công. Tiền ai người ấy tiêu chứ có lấy tiền hội đó tiêu đâu mà chửi quá trời chửi. Tiêm vắc xin không phải sẽ không bị bệnh, mà là tiêm rồi nếu có bị bệnh nguy cơ nặng sẽ ít hơn.

Em Nala đang sống trong môi trường không khói thuốc lá, không khí trong lành nhất Đông Nam Á và sống giữa khu vườn có nhiều cây xanh nhả oxy nhưng mẹ vẫn chọn tiêm đủ và đều. Cái đầu em cứng ngắc và lì như cách anh chị lì về việc anti vắc xin ấy nên quan điểm không giống nhau. Khỏi sang tiêm nhiễm, đầu em k hông ngấm được đâu".

Quỳnh Lương viết bài đăng tỏ thái độ bức xúc sau khi chia sẻ thông tin số tiền 1 tháng tiêm vắc xin cho con gái. Ảnh: FBNV

Trong bài viết, Quỳnh Lương cho biết cô nhận về nhiều ý kiến chỉ trích, đặc biệt từ những người có quan điểm trái ngược. Trước những phản hồi này, nữ diễn viên bày tỏ sự bức xúc, cho rằng mỗi gia đình có cách chăm sóc con khác nhau và việc chi tiêu cho tiêm chủng là quyết định cá nhân. Vụ việc nhanh chóng tạo ra cuộc tranh luận trên mạng xã hội, với nhiều luồng ý kiến khác nhau xoay quanh vấn đề tiêm vắc xin, chi phí chăm sóc trẻ nhỏ.

Nữ diễn viên cho biết mỗi gia đình có cách chăm sóc con khác nhau và việc chi tiêu cho tiêm chủng là quyết định cá nhân. Ảnh: FBNV

Vào mùng 1 Tết Ất Tỵ, Quỳnh Lương khiến nhiều người bất ngờ khi công bố tin vui gia đình sắp đón thêm thành viên mới. Đến giữa tháng 8/2025, nữ diễn viên tiếp tục thông báo đã sinh con gái, đặt tên thân mật là Nala. Cái tên này được cô cho biết lấy cảm hứng từ chương trình Người Ấy Là Ai – nơi Quỳnh Lương và Tiến Phát gặp gỡ và nên duyên.

Chia sẻ về hành trình làm mẹ lần này, Quỳnh Lương cho biết mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng hơn so với trước, một phần nhờ sự đồng hành và chăm sóc của ông xã trong suốt thai kỳ và sau sinh. Tuy nhiên, sau khi sinh con, nữ diễn viên từng tiết lộ gặp một số vấn đề về sức khỏe. Cụ thể, tay và chân của cô thường xuyên xuất hiện tình trạng nổi mề đay, gây ngứa ngáy khó chịu. Dù đã đến bệnh viện thăm khám và thực hiện nhiều xét nghiệm, đến nay nguyên nhân cụ thể vẫn chưa được xác định.

Quỳnh Lương viết: "Em đã xét nghiệm rất kĩ và không phải bị sán chó. Nhưng bàn chân và bàn tay em cứ nổi mề đay lên, tối đến chân ngứa điên ngứa khùng luôn á. Lúc chửa tự nhiên không ngứa em tưởng mình khỏi rồi mà giờ đẻ xong một ngày nó lại lên và ngứa quá. Có cao nhân nào chỉ cách cứu em với, đi khám không ra, giờ uống thuốc cũng khó".

Cả hai chào đón thành viên mới vào tháng 8 vừa qua. Ảnh: FBNV

Chuyện tình cảm của Quỳnh Lương và Tiến Phát bắt đầu từ năm 2023, sau khi cả hai được ghép đôi tại chương trình Người ấy là ai. Sau khi chương trình kết thúc, Quỳnh Lương và Tiến Phát thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Cả hai đều từng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con riêng, từ đó tìm được sự đồng cảm và thấu hiểu trong mối quan hệ. Đến tháng 3/2025, cặp đôi chính thức tổ chức hôn lễ và về chung một nhà.

Quỳnh Lương và Tiến Phát nên duyên từ sau show hẹn hò Người ấy là ai. Ảnh: FBNV