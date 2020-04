Quỳnh Lan: Được bạn trai Pháp bay sang Việt Nam cầu hôn chỉ sau một lần gặp trên chuyến bay

Quỳnh Lan là một trong những ca sĩ nổi tiếng giai đoạn cuối thập niên 90, đầu 2000. Tên tuổi của cô gắn với nhạc Trần Tiến.



Cách đây 10 năm, Quỳnh Lan rời bỏ showbiz để theo chồng sang Mỹ định cư. Sau khi chồng mất, cô quyết định trở về Việt Nam sống cùng gia đình.

Trong một buổi giao lưu, phỏng vấn với kênh Jet Entertaiment trước thềm chương trình Hãy nghe tôi hát, Quỳnh Lan đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống của mình.

Tôi được chú Trần Tiến coi như con mình, vợ chú chăm sóc tôi rất chu đáo

Hồi xưa, ba mẹ tôi phản đối tôi theo nghề ca hát. Mẹ tôi nói nghề này rất khổ, tôi cũng không có người quen nào trong nghề này để dẫn dắt mình như những ca sĩ khác. Tôi tưởng rằng đã kết thúc mọi thứ từ đó rồi.

Đến một ngày nọ, nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Y Moan đến tận nhà tìm tôi để mời gia nhập vào nhóm Du ca đồng nội, mẹ tôi đã chấp nhận ngay lập tức.

Mẹ tôi hỏi tôi có muốn đi theo chú Trần Tiến không, tôi không cần suy nghĩ mà đồng ý ngay. Nếu lúc đó ba mẹ tôi phản đối, tôi sẽ bỏ đi. Đó là ước mơ của tôi và tôi cần thực hiện nó.

Sau đó, tôi sống trong gia đình chú Trần Tiến với vợ và hai con gái của chú. Tôi cũng được chú Trần Tiến coi như con mình. Vợ chú chăm sóc tôi rất chu đáo.

Cứ khi nào có show diễn, anh Y Moan lại bay về Sài Gòn để tập cùng nhóm. Thời gian còn lại tôi sống với gia đình chú Trần Tiến. Bởi vậy, tôi được bảo vệ an toàn và dạy dỗ đúng mực.

Mỗi khi đi hát cùng chú Trần Tiến, tôi thường say

Dòng nhạc của chú Trần Tiến khác với những nhạc sĩ khác ở chỗ, khi trình bày chỉ cần có một trái tim. Mỗi khi đi hát cùng chú Trần Tiến, tôi thường say, nhưng không phải say rượu say bia mà say nhạc.

Quỳnh Lan và người chồng quá cố

Có những đêm tôi chứng kiến chú Trần Tiến ôm cây đàn guitar cũ kĩ hát, không đáng giá bao tiền, dây đàn rất phô, giọng hát của chú cũng không chuẩn xác, người trong nghề nghe sẽ khó chịu.

Nhưng những điều đó không là gì so với cái hồn trong giọng hát mà chú thể hiện ra. Chú hát một cách tự nhiên, như kể chuyện, chinh phục hàng ngàn khán giả bên dưới, khiến họ rơi nước mắt.

Chú Trần Tiến hát phô nhưng tôi đứng trong cánh gà cũng phải rơi nước mắt. Dù vẫn là những ca khúc hát đi hát lại đó, nhưng mỗi lần nghe lại là một cảm xúc khác đập vào trái tim tôi.

Dù dây đàn phô, giọng hát của chú Trần Tiến không chuẩn nhưng tôi vẫn thấy hay. Chú hát rất đời, rất thật. Đó là cách chinh phục khán giả rất hay mà tôi học được ở chú, quý giá vô cùng. Ca sĩ lên hát chỉ cần hát thật, nói được câu chuyện thật của mình, không cần màu mè.

Tôi đang chờ đợi một ngày để được sống bên người mình yêu

Sau 10 năm sống ở Mỹ, lần trở về Viêt Nam này là giai đoạn tôi được nghỉ ngơi nhiều nhất. Tôi thức dậy mỗi ngày mà không có giờ giấc cụ thể nào. Tôi muốn dậy giờ nào sẽ dậy giờ đó, rồi đến phòng tập thể dục.

Điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất của tôi bây giờ là được thấy mọi người trong gia đình mỗi ngày như mẹ, các anh chị. Mọi người chăm sóc tôi rất kỹ.

Không những vậy, tôi còn đang rất hạnh phúc với tình yêu mới của mình. Tôi hài lòng với mọi thứ. Tôi đang chờ đợi một ngày để được sống bên người mình yêu.

Tôi và người yêu gặp nhau trên một chuyến bay. Tôi vấp ngã và anh ấy đỡ tôi dậy. Anh ấy khen tôi đẹp. Số ghế anh ấy ngồi không gần tôi, nhưng không hiểu anh ấy làm cách nào mà lại ngồi sát được bên tôi.

Anh ấy là người Pháp, không hiểu tiếng Anh nhiều nên chúng tôi chỉ nói vài câu với nhau. Vậy mà sau chuyến bay đó, vài tháng sau anh ấy sang Việt Nam tìm tôi và cầu hôn.

Lúc đó, tôi nhận lời cầu hôn của anh ấy nhưng bảo anh ấy hãy đợi một thời gian nữa tôi mới qua Pháp định cư với anh được.

Chỉ sau một tháng quen nhau, tôi tìm thấy ở anh ấy nhiều điểm tương đồng rất giống mình, nên tôi không chần chừ gì mà đồng ý yêu anh.

Ban đầu, anh ấy không biết tôi là ca sĩ. Nhưng lúc qua Việt Nam, anh ấy tình cờ đi xem live show của tôi và vô cùng bất ngờ. Anh ấy thấy tôi có nhiều khán giả nên sợ không biết có xứng đáng với tôi hay không.

Lúc đó, tôi chỉ đáp lại rằng, tôi là một ca sĩ nhưng tôi ở ngoài và trên sân khấu đều sống thật như nhau. Anh chứng kiến tôi trên sân khấu tức là đã thấy được con người tôi.

Với tôi hiện tại, ca hát và tình yêu đều là hai thứ không thể thiếu nhưng tình yêu luôn là thứ được đặt lên hàng đầu. Tôi đang chờ đợi để được sống bên người mình yêu.