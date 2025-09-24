Quỳnh Kool mặt nhỏ xinh như AI, nhưng nhìn xuống phía dưới sao lại thế này?

Dù là hot girl MXH hay là mỹ nhân của “vũ trụ VFC” thì Quỳnh Kool vẫn luôn là tâm điểm chú ý từ cư dân mạng. Thời gian gần đây, cô được nhắc đến khá nhiều cùng với vai diễn Hoàng Lam trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.

Mới nhất, Quỳnh Kool đăng những khoảnh khắc trên sân pickleball và tiếp tục được quan tâm vì sự thay đổi ngoại hình.

Hình ảnh mới nhất của Quỳnh Kool

Tại đây, Quỳnh Kool mặc đồ chơi thể thao nên để lộ toàn bộ vóc dáng. Vì vậy nhiều ý kiến bày tỏ sự bất ngờ, cho rằng mỹ nhân VFC có cơ bắp rắn chắc hơn ảnh cô đăng tải lên MXH. Ngoài ra gương mặt Quỳnh Kool lại khá bé nên tạo cảm giác hơi sai sai.

Quỳnh Kool trên sân pickleball và khi đi event

Ngược lại, nhiều bình luận khẳng định rằng rất thích vóc dáng và diện mạo của Quỳnh Kool hiện tại. Theo góc nhìn của họ, cô nàng vừa có mặt xinh, vừa có body cân đối khỏe mạnh - là điều mà nhiều người ao ước.

“Trông khỏe đẹp, năng động, tích cực mà nhỉ”, “Mặt xinh, body khỏe mạnh mà mọi người”, “Thích dáng này, chắc chắn, khỏe mạnh cá tính mà mặt lại vẫn xinh”, “Bây giờ hơi khác hồi xưa nhưng vẫn xinh”... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Đây không phải là lần đầu tiên ngoại hình của Quỳnh Kool nhận những ý kiến trái chiều sau khi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh lên sóng. Trước đó, cô từng được nhận xét là nhan sắc khác lạ, biểu cảm cứng, thiếu tự nhiên và không như trước đây.

Trước những ý kiến này, Quỳnh Kool cũng khéo léo phản hồi bằng cách thừa nhận sự thay đổi cân nặng. Cô nàng cho biết trong quá trình đóng phim này, cô đã tăng 7kg, từ 50kg lên 57kg nên mong “mọi người đừng thắc mắc nhé”.

Nhân vật Hoàng Lam của Quỳnh Kool ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh cũng đang nhận những ý kiến trái chiều

Quỳnh Kool có tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, sinh năm 1995, đến từ Thái Bình, từng theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Quỳnh Kool có xuất phát là hot girl và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi đóng các sitcom như Kem Xôi, Loa Phường,... và một số MV mà nổi bật nhất là Vợ Người Ta của Phan Mạnh Quỳnh.

Dần dần Quỳnh Kool khẳng định được năng lực và trở thành mỹ nhân phim Việt giờ vàng qua các loạt phim đình đám như Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Đừng Bắt Em Phải Quên, Nhà Trọ Balanha, Hướng Dương Ngược Nắng, Hãy Nói Lời Yêu, Đừng Làm Mẹ Cáu,... Hiện tại Quỳnh Kool được nhận xét mà một trong những gương mặt truyền hình nổi bật.

Một số hình ảnh khác của Quỳnh Kool



