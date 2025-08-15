Quỳnh Kool đang gặp nguy hiểm

Quỳnh Kool hiện đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Lam trong bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Từng được khán giả nhớ đến với hình ảnh nữ chính xinh đẹp, trẻ trung, diễn xuất dần tiến bộ qua từng tác phẩm, lần trở lại này của cô lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Từ ngoại hình, diễn xuất cho tới thiết lập nhân vật, tất cả dường như đang khiến Quỳnh Kool rơi vào một vùng nguy hiểm trong mắt khán giả.

Trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Lam là một người phụ nữ đã kết hôn nhưng vẫn sống như một “công chúa nhỏ” không bận tâm chuyện kinh tế, phần lớn dựa vào chồng và mẹ ruột, không ít lần xảy ra tranh cãi vì cách chi tiêu. Cô có hai người bạn thân là Mỹ Anh và Kim Ngân, mỗi người mang một màu sắc riêng, tạo nên bộ ba nữ chính tưởng chừng thú vị của phim. Tuy nhiên, thay vì được yêu mến, Lam lại khiến khán giả liên tục nổi đoá vì quá nhiều hành vi khó cảm thông.

Ngay khi phim lên sóng, ngoại hình của Quỳnh Kool đã trở thành đề tài bàn luận. Nhiều khán giả nhận xét cô trông "có da thịt" hơn trước, gương mặt ít biểu cảm như thể mới dao kéo, mái tóc giả kém tự nhiên và không hợp thời. Đáng chú ý, nhân vật Lam trong bản gốc Trung Quốc vốn không có yêu cầu đặc biệt về ngoại hình hay cân nặng, nên việc Quỳnh Kool xuất hiện với hình ảnh khác hẳn thời kỳ đỉnh cao nhan sắc khiến người xem khó hiểu. Không ít bình luận thẳng thắn cho rằng, đây là một bước lùi về mặt hình ảnh của cô trên màn ảnh.

Nếu ngoại hình chỉ là yếu tố phụ, thì diễn xuất và thoại mới là nguyên nhân chính khiến khán giả chán nản với màn tái xuất lần này của Quỳnh Kool. Nhiều người cho rằng Quỳnh Kool vẫn mắc những lỗi cũ tưởng chừng đã được khắc phục: biểu cảm hạn chế, gương mặt thiếu sự linh hoạt. Lối thoại đôi khi chưa rõ ràng, thoại nhanh và dính chữ, khó nghe cũng khiến người xem phải tập trung hơn mức cần thiết, làm mất đi sự tự nhiên của nhân vật.

Lam vốn là một vai diễn nhiều đất để thể hiện trong phim và lẽ ra cũng là người đáng yêu nhất bộ ba. Thế nhưng từ cách thể hiện của Quỳnh Kool, Lam trên màn ảnh trở thành cô gái chỉ giỏi nhõng nhẽo, trẻ con và thiếu chiều sâu. Sau 3 tập đầu, nếu nhân vật Mỹ Anh và Kim Ngân đều có thiết lập thú vị, chặt chẽ thì Lam lại liên tục khiến người xem ngán ngẩm. Nhà đang khó khăn, bản thân chẳng phải lo tiền bạc vì được chồng nuông chiều nhưng Lam vẫn tiêu xài thiếu khoa học: mua quà tân gia đắt đỏ cho bạn, chi tiền spa cho mèo, trong khi các khoản thiết yếu như tiền nhà, tiền điện nước còn chưa lo đủ. Cô còn thường xuyên để mẹ ruột và chồng mâu thuẫn vì cách ứng xử không khéo léo, dẫn tới việc cả hai bên đều khó chịu. Những tình tiết như vậy dễ khiến Lam trở thành "công chúa ích kỷ" trong mắt khán giả, đặc biệt trong bối cảnh phim Việt gần đây thường bị phàn nàn vì xây dựng nữ chính thiếu thực tế. Kết quả là, thay vì đồng cảm, khán giả lại muốn tắt tivi mỗi khi Lam xuất hiện.

Lam khiến cả chồng lẫn khán giả khó chịu

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu Quỳnh Kool gặp phản ứng trái chiều. Trước đó, cô từng bị chê một màu một số bộ phim. Khoảng 2 năm trở lại đây, Quỳnh Kool mới bắt đầu bứt phá thì tới với Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, cô lại đi vào vết xe đổ cũ của mình. Bản thân bộ phim lần này vốn đã gây tranh cãi vì vấn đề Việt hóa, Quỳnh Kool lại gặp quá nhiều vấn đề trong cả cách thể hiện lẫn kịch bản nhân vật. Nếu cứ cái đà này, chẳng biết ở những diễn biến sắp tới, ai sẽ cứu nổi bản thân Quỳnh Kool và cả nhân vật của cô.