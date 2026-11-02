Quỳnh Ami gặp "biến", chính chủ tâm sự "sốc" vài tháng

Cô nàng cho biết bản thân đã chính thức rút khỏi phòng gym tâm huyết.

Thông báo dừng hoạt động đầy bất ngờ và cú sốc tinh thần lớn

Diễm Quỳnh Ami - nữ streamer xinh đẹp, bạn gái hot girl của chàng game thủ Hà Tiều Phu. Cô cũng được biết đến là thành viên trong hội chị em thân thiết - gái xinh làng game cùng Ngọc Kem, Kim Chung Phan, Quỳnh Alee… Có thời gian, dân tình nhận thấy gái xinh này không còn chăm chỉ lên sóng như xưa, thay vào đó là dành thời gian cũng như tâm huyết cho đứa con tinh thần phòng gym của mình. Cũng bởi vậy, người yêu mến gọi Diễm Quỳnh Ami là cô chủ nhỏ phòng gym.

Mới đây, trên mạng xã hội, Quỳnh Ami đã đăng tải tâm thư chính thức thông báo việc cô đã dừng công việc và không còn tham gia bất kỳ hoạt động nào tại phòng gym kể từ ngày 15/07/2026. Nữ streamer bộc bạch rằng việc phải rời bỏ dự án do chính tay mình góp sức xây dựng là một cú sốc rất lớn đối với cô.

Cô chia sẻ bản thân vô cùng buồn và tổn thương, đồng thời cần thời gian để bình tâm, nhìn nhận lại toàn bộ câu chuyện trước khi có thể chia sẻ chi tiết hơn đến công chúng. Để tránh ảnh hưởng đến các bên, Quỳnh Ami khuyến cáo đối tác và khách hàng liên hệ trực tiếp với bộ phận phụ trách mới nếu có vấn đề phát sinh sau thời điểm cô rút lui.

"Mình đã từng dành rất nhiều tâm huyết, thời gian và công sức cho hành trình khởi nghiệp của mình. Vì vậy, việc phải dừng lại ở thời điểm này thực sự là một cú sốc rất lớn...", Quỳnh Ami trải lòng.

Không dừng lại ở bài đăng thông báo, Quỳnh Ami sau đó đã đăng tải video trải lòng chi tiết về những trải nghiệm cá nhân "đau đớn" trong quá trình hợp tác làm ăn. Những nội dung do nữ streamer thẳng thắn chia sẻ đã khiến cư dân mạng bức xúc trước cách đối xử thiếu minh bạch từ phía đối tác.

Sau hàng loạt nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ nhưng những gì nhận lại chỉ là sự đối xử bất công, Quỳnh Ami đã quyết định chấm dứt hợp đồng theo đúng điều khoản quy định khi đối tác không thực hiện nghĩa vụ thanh toán lợi nhuận.

Bài học đắt giá cho giới trẻ khởi nghiệp

Biến cố sự nghiệp của Quỳnh Ami nhanh chóng nhận được sự quan tâm và động viên từ đông đảo bạn bè trong giới creator. Dưới các bài đăng, nữ streamer Quỳnh Alee xót xa bình luận: "Sao mà khổ thế hả m ơi", đáp lại là sự ngậm ngùi từ Quỳnh Ami khi cho biết cô đã phải "buồn mấy tháng nay".

Trong khi đó, Kim Chung Phan cũng thẳng thắn đặt câu hỏi về quyền lợi cổ đông: "Cổ đông cổ phần sao mở bị đối xử như nhân viên z". Câu trả lời ngắn gọn "T cũng có bài học rồi" từ Quỳnh Ami cho thấy cái giá phải trả cho việc thiếu kinh nghiệm trong các điều khoản hợp tác kinh doanh.

Màn "gặp biến" của Quỳnh Ami không chỉ là một nốt trầm tiếc nuối trong sự nghiệp của cô mà còn trở thành bài học cảnh tỉnh sâu sắc cho các trẻ khi tham gia khởi nghiệp: Cần phải rõ ràng về pháp lý, minh bạch về tài chính và bảo vệ quyền lợi cá nhân trước mọi lời hứa hẹn kinh doanh.