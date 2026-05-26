Quyết định tạm giữ hình sự Trần Thị Thúy Hằng SN 1985

Trang Anh
Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thúy Hằng và Trương Văn Lưu.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 26/5 cho biết, Công an xã Tân Yên vừa bắt giữ 02 đối tượng về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào hồi 12 giờ 10 phút ngày 21/5/2026, thôn Chợ, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Tân Yên bắt quả tang Trần Thị Thúy Hằng (sinh năm 1985 thường trú tại Ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Tường, Thành Phố Cần Thơ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 04 đoạn ống nhựa bên trong có chứa viên nén hình tròn màu hồng và tinh thể màu trắng, đối tượng khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng “ngựa” và “đá”.

Quá trình điều tra, đến 13 giờ 15 phút cùng ngày, Công an xã Tân Yên đã làm rõ và vận động Hằng và Trương Văn Lưu (sinh năm 1990, thường trú tại tổ dân phố Giáp Thượng 1, phường Hương Trà, thành phố Huế; hiện đang tạm trú tại thôn Chung, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) đầu thú về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy vào ngày 20/5/2026 tại thôn Chung, xã Nhã Nam.

2 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Bắc Ninh

Các đối tượng đã tự nguyện giao nộp các dụng cụ tự chế, chai nhựa, các đoạn ống hút dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả kiểm tra, 02 đối tượng đều có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp (MET).

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thúy Hằng và Trương Văn Lưu để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý” theo quy định pháp luật.

