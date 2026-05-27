HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quyết định tạm giữ hình sự Mai Khánh Phương SN 1980

Trang Anh
|

Tại cơ quan Công an, Mai Khánh Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 27/5/2026, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an xã Quảng Sơn nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp xe mô tô, bắt giữ Mai Khánh Phương (SN 1980) thường trú tại thôn 2, xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 22/5, Công an xã Quảng Sơn tiếp nhận tin báo của chị T.T.T thường trú tại phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng về việc bị mất trộm 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave tại khu vực bon BuSir, xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quảng Sơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành xác minh, truy xét đối tượng. Qua điều tra, xác định đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Mai Khánh Phương, là người làm thuê rẫy cho bị hại.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng thời điểm chị T.T.T về quê, ngày 11/4/2026, Phương đã dùng cây sắt phá khóa phòng trọ của chị Tuyến tại bon BuSir, xã Quảng Sơn để vào bên trong.

Phát hiện xe mô tô Honda Wave để trong phòng, trên xe có sẵn chìa khóa nên đến sáng ngày 12/4/2026, Phương đã điều khiển xe mang về tỉnh Đồng Nai rồi cầm cố cho một người quen lấy số tiền 4,5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Mai Khánh Phương tại vị trí lấy trộm chiếc xe mô tô và nơi cất giấu dụng cụ để cạy cửa phòng trọ - Ảnh: Công an Lâm Đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quảng Sơn đã phối hợp lực lượng Công an địa phương tại tỉnh Đồng Nai tiến hành triệu tập, đấu tranh với đối tượng. Tại cơ quan Công an, Mai Khánh Phương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và chỉ dẫn lực lượng Công an đến nơi đối tượng cầm cố để thu giữ tang vật đang cầm cố.

Đáng chú ý, qua xác minh nhân thân, đối tượng Mai Khánh Phương đã có 03 tiền án gồm: năm 2000 bị xử phạt về tội “Cố ý gây thương tích”; năm 2005 bị xử phạt về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; năm 2015 bị xử phạt về tội “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”. Dù đã nhiều lần bị xử lý hình sự nhưng đối tượng vẫn tiếp tục tái phạm.

Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe mô tô bị chiếm đoạt có giá trị 7.840.000 đồng (bảy triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng). Hành vi của Mai Khánh Phương đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Khánh Phương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thi hành lệnh bắt Nguyễn Văn Khanh SN 2004, thu 1kg vàng
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Công an tỉnh Lâm Đồng

Mai Khánh Phương

phường Đông Gia Nghĩa

Công an xã Quảng Sơn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại