Theo đề nghị của Công an tỉnh Bình Thuận về việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan điều tra các cấp, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Thứ trưởng Bộ Công an vừa ký các quyết định bổ nhiệm các chức danh Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp trong Công an tỉnh Bình Thuận.

Cụ thể, bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đối với Thượng tá Ung Chiêu Thành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Thượng tá Ung Chiêu Thành, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận nhận nhiệm vụ mới hồi tháng 5.

Bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh đối với Thượng tá Vũ Xuân Tiếu, Trưởng Công an huyện Đức Linh .

Bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đối với Thượng tá Nguyễn Văn Hồ, Phó Trưởng Công an huyện Tuy Phong.

Trước đó, trong tháng 5/2024, Bộ Công an đã bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh đối với Trung tá Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Trưởng Công an huyện Đức Linh và bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công TP. Phan Thiết đối với Thượng tá Trần Văn Phúc, Phó Trưởng Công an TP. Phan Thiết.