Tiêu điểm

Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic tuyên bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới của Trung Quốc là "mối lo ngại nghiêm trọng" đối với Liên minh châu Âu, trong bối cảnh căng thẳng giữa Brussels và Bắc Kinh tiếp tục leo thang - WSJ đưa tin.

Bối cảnh

Tuần trước, Trung Quốc đã áp dụng các quy định mới về xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.

Các sản phẩm chứa hơn 0,1% đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc sử dụng công nghệ khai thác, tinh luyện, chế tạo nam châm, tái chế của Trung Quốc đều phải xin phép xuất khẩu.

Các đơn xin xuất khẩu sản phẩm có thể dùng cho mục đích quân sự sẽ hiếm khi được chấp thuận; các sản phẩm liên quan đến chip bán dẫn hoặc trí tuệ nhân tạo sẽ được xem xét từng trường hợp.

Họ nói gì - nghĩ gì?

Ủy viên Thương mại EU Maros Sefcovic:

"Các biện pháp này bị xem là vô lý và gây ra rất nhiều rắc rối cho các công ty và ngành công nghiệp châu Âu".

"Tiếc rằng đây không phải lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến các biện pháp như vậy. Một số công ty EU đã phải ngừng sản xuất, gây thiệt hại kinh tế thực sự và làm xói mòn niềm tin".

"Chúng tôi không thể đứng yên và chúng tôi cần có phản ứng phối hợp".

Lập luận từ phía Trung Quốc:

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định các biện pháp này không phải lệnh cấm, mục tiêu là bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đáng chú ý

Quyết định siết xuất khẩu đất hiếm được Trung Quốc đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng 10 tại Hàn Quốc - sự kiện được coi là mở đường cho các chuyến thăm cấp cao năm 2026.

Đáp trả động thái của Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 tuyên bố áp thuế 100% đối với hàng hóa từ Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu "tất cả phần mềm quan trọng" - bắt đầu từ 1/11. Tuy nhiên, phía Mỹ đã có dấu hiệu hòa hoãn khi hai bên tìm cách hạ nhiệt căng thẳng.