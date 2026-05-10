Quyết định lạ của Lona Kiều Loan

Mới đây, Lona Kiều Loan đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân nhân dịp ngày của mẹ. Trong bộ ảnh, nàng hậu diện váy trắng chấm bi nữ tính, tạo dáng bên bóng bay và bánh kem tông hồng ngọt ngào. Khác với hình ảnh sexy, cá tính thường thấy, lần này Lona xuất hiện với vibe nhẹ nhàng, thanh lịch hơn hẳn.

Kèm theo loạt ảnh, cô viết: "Đằng sau mỗi tâm hồn mạnh mẽ là một người mẹ còn mạnh mẽ hơn. Gửi đến người phụ nữ định nghĩa sự thanh lịch, mạnh mẽ và tình yêu vô điều kiện. Chúc mừng Ngày của Mẹ".

Á hậu Lona Kiều Loan tắt bình luận ở tất cả tài khoản mạng xã hội

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại là việc bài đăng đã bị tắt hoàn toàn tính năng bình luận. Không chỉ riêng post này, nhiều bài viết trên Facebook cá nhân của Lona Kiều Loan cũng đang ở trạng thái tương tự.

Đáng nói hơn, khi netizen tìm sang các nền tảng khác như TikTok hay Instagram, phần bình luận trong nhiều bài đăng của nàng hậu cũng đã bị hạn chế hoặc khóa tương tác. Động thái đồng loạt này nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn tán, bởi trước đó Lona vốn là người khá cởi mở trong việc tương tác với người theo dõi.

Nhiều ý kiến cho rằng việc siết chặt phần bình luận có thể liên quan đến khoảng thời gian Lona liên tục vướng những đồn đoán đời tư.

Động thái khác thường trên mạng xã hội của Lona Kiều Loan khiến netizen không khỏi chú ý

Trước đó không lâu, cư dân mạng lan truyền chóng mặt một hình ảnh chụp của một nhóc tỳ, được cho là con trai của Á hậu Lona Kiều Loan. Giữa lúc netizen bàn tán xôn xao, người đẹp gen Z đã chính thức lên tiếng nêu rõ quan điểm. Cô yêu cầu người này gỡ hình ảnh xuống và ngưng bịa đặt thêm thông tin. Á hậu sinh năm 2000 khẳng định sẽ nhờ pháp luật vào cuộc nếu như hình ảnh này không được gỡ bỏ hoặc có hành động tiếp tục đăng tải.

Lona Kiều Loan chia sẻ: "Dạ Lona chào chị ạ. Em cũng không biết là em với chị có biết nhau không. Đầu tiên em cảm ơn chị đã quan tâm đến em và gia đình em rất nhiệt tình và đặt nhiều cảm xúc cá nhân vào trong đó để đăng lên những câu chữ lịch sự và hình ảnh văn minh này. Em biết chị cũng là một phụ huynh hoặc sẽ là phụ huynh, chuyện người lớn và người lạ cứ để mọi người trong cuộc làm rõ. Em biết em cũng không thể và cũng không có quyền ngăn ai làm việc gì mà người khác muốn nhưng nếu không phải là việc của mình thì em nghĩ mình không nên can dự.

Em bé và trẻ con không có lỗi, ai sai hãy để người đó chịu, nếu không sai thì là hiểu lầm. Em không lên giọng, em chỉ làm đúng bổn phận của mình, nhờ chị gỡ những hình ảnh của bé K. xuống và ngưng bịa đặt những việc vớ vẩn thêm nữa. Những chuyện khác vô thưởng vô phạt thì người lớn không vấn đề gì, còn với con nít, nếu chị không gỡ bỏ hoặc còn đăng thêm các hình ảnh đã bị chế, với mục đích bôi nhọ danh dự thì em xin phép được nhờ phápluajat can dự. Em cảm ơn chị ạ".

Lona Kiều Loan lên tiếng vì những bàn tán xoay quanh câu chuyện đời tư

Lona Kiều Loan tên thật là Nguyễn Hà Kiều Loan, sinh năm 2000. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 , đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019 và lọt Top 10 chung cuộc. Sau đó, nàng hậu gen Z còn lấn sân sang âm nhạc, đạt Top 10 King of Rap và tham gia The Heroes, Trời Sinh Một Cặp để lại ấn tượng mạnh với công chúng ở mảng âm nhạc. Ngoài ra, cô còn làm huấn luyện viên và host của các chương trình truyền hình thực tế.

Trong khi đang hoạt động nghệ thuật khá năng nổ, Lona Kiều Loan bất ngờ trở nên kín tiếng. Người đẹp sinh năm 2000 gần như vắng bóng tại các sự kiện giải trí, chỉ thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội. Đáng chú ý, những khoảnh khắc được chia sẻ chủ yếu tập trung vào cận mặt, hạn chế để lộ rõ vóc dáng.

Tháng 8/2024, cô được cho là bị “team qua đường” bắt gặp khi đi cùng mẹ ruột đến một bệnh viện quốc tế tại TP.HCM để thăm khám. Thời điểm này, Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019 diện trang phục dáng rộng, khiến vòng hai trông lớn rõ rệt và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Đến đầu tháng 9/2024, một nguồn tin cho biết người đẹp đã chào đón con trai đầu lòng sau thời gian mang thai. Trong suốt giai đoạn bầu bí, Lona Kiều Loan giữ kín đời tư, hạn chế chia sẻ thông tin với công chúng và được gia đình kề cận chăm sóc trong thời điểm sinh con.

Lona Kiều Loan được bắt gặp tại một bệnh viện

Năm 2025, Lona Kiều Loan khi thông báo đỗ đại học khi trúng tuyển ngành Y khoa tại cả hai trường Văn Lang và Quốc tế Hồng Bàng với điểm số 25,07/30. Trên trang cá nhân, cô đăng tải clip chia sẻ lý do lựa chọn ngành học này, mong muốn giúp đỡ nhiều người và phát triển bản thân, cho thấy cô không chỉ giàu có về vật chất mà còn nỗ lực hoàn thiện bản thân về tri thức và giá trị sống.

Hiện tại, Lona Kiều Loan được cho là đang tận hưởng cuộc sống khá dư dả. Người đẹp sinh sống tại một căn penthouse sang trọng, sở hữu bộ sưu tập túi hiệu giá trị và thường xuyên chia sẻ những chuyến du lịch đẳng cấp, khiến nhiều người không khỏi chú ý.

Khi bị cư dân mạng hỏi về việc nghệ sĩ hay "flex" đồ hiệu, Kiều Loan nói: "Chị sở hữu và cho nó xuất hiện phần nhiều vì tính chất công việc chứ không chạy theo KPI hay trend gì đâu. Còn lại vì nó không là sở thích và ưu tiên nên chị không biết. Có thể nó là niềm vui, kết quả của sự cố gắng mới có được, sự yêu chiều, đam mê, tài sản... Miễn vui là được".

Lona Kiều Loan hiện ở trong căn hộ cao cấp, thường xuất hiện ở các sự kiện giải trí

