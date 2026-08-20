Quyết định khởi tố Nguyễn Văn Quỳnh SN 1989

Nguyễn Văn Quỳnh thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung mà cơ quan điều tra xác định là xuyên tạc, sai sự thật.

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 20/8/2026 cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố 01 đối tượng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1989, trú tại xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh) thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung mà cơ quan điều tra xác định là xuyên tạc, sai sự thật. Những nội dung này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Nguyễn Văn Quỳnh là cá nhân thường xuyên có hoạt động đơn thư, khiếu kiện vượt cấp mặc dù đã được các cấp chính quyền, Tòa án giải quyết thấu đáo theo quy định. Tuy nhiên Quỳnh không đồng ý và tự diễn giải các quy định pháp luật một chiều theo ý cá nhân.

Quá trình sử dụng mạng xã hội Quỳnh thường xuyên vào xem các tin bài xuyên tạc từ các trang, tài khoản mạng của các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối ở trong và ngoài nước.

Sau đó, Quỳnh đăng tải, chia sẻ lại lên trang cá nhân kèm các nội dung vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, mặc dù đã nhiều lần được các cơ quan chức năng tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo nhưng Quỳnh vẫn tiếp tục đăng tải, chia sẻ các nội dung sai sự thật, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân cũng như tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.

Cơ quan An ninh điều tra làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Quỳnh về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Vụ việc trên một lần nữa là lời cảnh báo đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vi phạm pháp luật. Mỗi người dân cần nâng cao trách nhiệm của mình khi chia sẻ, đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nếu vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bởi không gian mạng là ảo nhưng hành vi vi phạm pháp luật và những hậu quả phải gánh chịu là thật!