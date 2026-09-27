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Quyết định khởi tố Nguyễn Văn Đức SN 1982

Trang Anh
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Theo kết luận giám định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Đặng Ngọc Điệp tại thời điểm giám định là 36%.

Công an Quảng Ninh ngày 25/9/2026 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1982, trú tại khu phố Hà Tu 6, phường Hà Tu, thành phố Quảng Ninh) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo kết quả điều tra, ngày 23/6/2026, Nguyễn Văn Đức cùng một số người đến uống bia tại quán Tú Uyên, thuộc khu phố Hà Tu 6, phường Hà Tu. Tại đây, Đức gặp anh Đặng Ngọc Điệp đang uống bia cùng bạn. Sau đó, hai người cùng ngồi giao lưu.

Trong quá trình uống bia, giữa Đức và anh Điệp xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc. Từ lời qua tiếng lại, hai bên cãi chửi, xô đẩy nhau. Mặc dù được những người có mặt can ngăn, Đức vẫn dùng cốc thủy tinh đang uống bia đập về phía anh Điệp, một lần trúng vào vùng trán. Sau đó, Đức tiếp tục ném một chiếc cốc thủy tinh khác về phía anh Điệp nhưng không trúng.

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Bị can Nguyễn Văn Đức - Ảnh: Công an Quảng Ninh Bị can Nguyễn Văn Đức - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Anh Điệp bị thương ở vùng đầu, chảy máu và được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cấp cứu. Nạn nhân được xác định bị chấn thương sọ não, gãy lún xương trán phải, phải phẫu thuật điều trị. Theo kết luận giám định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Đặng Ngọc Điệp tại thời điểm giám định là 36%.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Nguyễn Văn Đức theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo người dân không để rượu, bia và những mâu thuẫn trong sinh hoạt, giao tiếp trở thành nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực. Khi xảy ra tranh chấp, cần chủ động kiềm chế, bình tĩnh giải quyết, không sử dụng đồ vật, vật dụng sinh hoạt làm hung khí tấn công người khác.

Khi mâu thuẫn có nguy cơ phát sinh xung đột, cần nhanh chóng tách khỏi nơi xảy ra vụ việc, nhờ người can ngăn hoặc thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, giải quyết. Một phút nóng giận có thể dẫn đến thương tích, trách nhiệm hình sự và những hệ lụy lâu dài cho cả người gây ra và người bị hại.

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Tags

Nguyễn Văn Đức

quảng ninh

Cố ý gây thương tích”

Bộ luật Hình sự

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