Quyết định khởi tố, bắt Vũ Quang Huy SN 2000

Trang Anh |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Huy.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 20/4/2026 cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát và nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an xã Hoàng Hoa Thám đã kịp thời phát hiện và bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 10 giờ 20 phút, ngày 06/4 tại thôn Hòa Bình, xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên, tổ công tác Công an xã phối hợp chính quyền, địa phương xã Hoàng Hoa Thám đang làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện đối tượng Vũ Quang Huy (sinh năm: 2000 trú tại thôn La Tiến, xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ 01 gói giấy màu vàng, bên trong có chứa chất màu trắng đục dạng bột và cục nghi là ma túy.

Đối tượng Huy tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hưng Yên

Tại Công an xã, đối tượng Huy thừa nhận 01 gói giấy nêu trên là ma túy loại “Heroin”, mua của một người không rõ lai lịch, nhằm mục đích để sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Theo giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh chất màu trắng dạng bột và cục trong niêm phong ký hiệu MI là ma túy, loại Heroin, có khối lượng 0,345g.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Huy về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy theo khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự, được sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hưng Yên.

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

