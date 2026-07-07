Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, việc Mỹ lựa chọn chạy đua vũ trang là do việc từ bỏ Hiệp ước START.

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ ở Trung Đông.

Báo Izvestia dẫn tuyên bố của ông Ryabkov hôm 6/7 cho biết, Mỹ đã lựa chọn con đường chạy đua vũ trang, từ bỏ các sáng kiến liên quan đến Hiệp ước Giảm vũ khí chiến lược (START), và cũng đang nhượng bộ trước ảnh hưởng của châu Âu về vấn đề giải quyết hòa bình ở Ukraine.

"Mỹ đã từ bỏ những nỗ lực thực hiện sáng kiến thực dụng của chúng tôi nhằm tự nguyện tuân thủ các điều khoản hạn chế chính của Hiệp ước New START, hiệp ước đã chính thức hết hạn vào ngày 6/2.

Trên thực tế, chúng ta đã thấy một số tuyên bố khá mạnh miệng về "sự chấm dứt" của hiệp ước này, và dường như sự lựa chọn đang được đưa ra theo hướng chạy đua vũ trang", nhà ngoại giao Nga nói.

Ông Ryabkov cho biết thêm, tiến bộ trong việc kiểm soát vũ khí chỉ có thể đạt được bằng cách xây dựng mối quan hệ bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa những cường quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao cũng lưu ý Mỹ ngày càng xa rời những lời lẽ về gìn giữ hòa bình trong việc giải quyết vấn đề Ukraine, và chịu ảnh hưởng của các quốc gia châu Âu.

"Tại Ukraine, các thành viên NATO thuộc châu Âu, cũng như Canada, đang cố tình và không ngừng thúc đẩy xung đột vũ trang bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine và hỗ trợ tài chính, chính trị cho họ.

Phe hiếu chiến, đại diện bởi giới cầm quyền của Anh, Đức và Pháp, cũng như giới lãnh đạo Liên minh châu Âu và NATO, đang tìm cách lôi kéo sự ủng hộ của người Mỹ", ông tuyên bố.

Thứ trưởng Ryabkov cũng lưu ý Mỹ đã thực sự đứng về phía châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức ở Evian, Pháp. Theo ông, họ đã thể hiện sự đồng thuận với các đồng nghiệp châu Âu về tất cả các vấn đề cơ bản của việc giải quyết xung đột.

Theo nhà ngoại giao này, lập trường của Mỹ sẽ được làm rõ hoàn toàn sau hội nghị thượng đỉnh NATO, hiện đang diễn ra tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng ta sẽ chờ kết quả hội nghị thượng đỉnh NATO, xem chính quyền Mỹ sẽ đưa ra những đề xuất gì, và sau đó mọi việc sẽ rõ ràng hơn. Hiện tại, đó vẫn là một dấu hỏi lớn", ông kết luận.