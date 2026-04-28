HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Quyết định chấn động của UAE

Xuân Mai

Động thái mới nhất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) giáng một đòn mạnh vào các tổ chức xuất khẩu dầu mỏ OPEC và OPEC +

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hôm 28-4 thông báo quyết định rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và OPEC+ (liên minh giữa OPEC và một số nước sản xuất bên ngoài) từ ngày 1-5.

Theo hãng thông tấn nhà nước WAM của UAE, quyết định này phù hợp với tầm nhìn chiến lược, kinh tế dài hạn của UAE và sự phát triển của ngành năng lượng, bao gồm việc đẩy nhanh đầu tư vào sản xuất năng lượng trong nước.

Động thái này cũng củng cố cam kết của UAE đối với vai trò là một nhà sản xuất có trách nhiệm và đáng tin cậy, dự đoán được tương lai của thị trường năng lượng toàn cầu.

Quyết định gây sốc của UAE - Ảnh 1.

Một sự kiện về dầu mỏ tại Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hồi năm ngoái. Ảnh: AP

Quyết định này cũng được thúc đẩy bởi lợi ích quốc gia và cam kết của đất nước trong việc tích cực đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị đang diễn ra, bắt nguồn từ những gián đoạn ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, ảnh hưởng đến nguồn cung ứng.

Tuy nhiên, động thái này giáng một đòn mạnh vào các nhóm xuất khẩu dầu mỏ cũng như quốc gia lãnh đạo không chính thức của khối là Ả Rập Saudi ngay giữa thời điểm cuộc chiến tranh Iran.

Việc UAE bất ngờ rút khỏi OPEC có thể tạo ra sự hỗn loạn và làm suy yếu nhóm này. OPEC lâu nay luôn cố gắng thể hiện sự thống nhất bất chấp những bất đồng nội bộ về một loạt vấn đề từ địa chính trị đến hạn ngạch sản xuất.

Tuy nhiên, quyết định trên được xem là một thắng lợi lớn đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng cáo buộc tổ chức này "bóc lột phần còn lại của thế giới" bằng cách thổi giá dầu lên cao.

Ông Donald Trump cũng liên kết sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho khu vực vùng Vịnh với giá dầu. Ông cho rằng trong khi Mỹ nỗ lực bảo vệ các thành viên OPEC thì OPEC lại "trục lợi từ việc này bằng cách áp đặt giá dầu cao".

Động thái trên diễn ra sau khi UAE, một trung tâm kinh tế của khu vực và là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ, lên tiếng chỉ trích các quốc gia Ả Rập khác vì đã không hỗ trợ đủ mạnh mẽ để bảo vệ nước này khỏi các cuộc tấn công liên tiếp từ phía Iran trong cuộc xung đột.

Trong một phiên họp hôm 27-4, ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE, đã chỉ trích cách phản ứng của các nước Ả Rập và vùng Vịnh trước những cuộc tấn công của Iran.

Ông Gargash phát biểu: "Các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh đã hỗ trợ lẫn nhau về mặt hậu cần nhưng xét trên phương diện chính trị và quân sự, tôi cho rằng lập trường của họ đang ở mức yếu kém nhất trong lịch sử".

Ông Trump tuyên bố chặn đứng "món quà từ Trung Quốc" gửi đến Iran, Bắc Kinh lập tức phản ứng
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

Hiện trường khủng khiếp vụ hai đoàn tàu đâm vào nhau khiến 14 người chết, 80 người bị thương

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

Khoảnh khắc máy bay hạng nhẹ lao đầu xuống đất và phát nổ khiến nữ nghị sĩ Mỹ thiệt mạng

00:54
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Khung cảnh 'khó tin' ở công trình 1.000 tỷ đồng với kết cấu lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

01:18
Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

Gần 100 cảnh sát cùng robot dập tắt vụ cháy như quả cầu lửa khổng lồ ở ngoại thành Hà Nội

00:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại