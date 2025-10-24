Quyết định cấm sóng gấp nam nghệ sĩ bị bắt giữ điều tra

Từ tháng 3 năm nay, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã mở chiến dịch điều tra, xử lý trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự trong showbiz. Đã có 24 người nổi tiếng bị truy tố với tội danh vi phạm Quy định về phòng ngừa cản trợ nghĩa vụ quân sự và Bộ luật hình sự có liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, yêu cầu công chức ghi sai thông tin và lập hồ sơ gian dối để trốn nghĩa vụ quân sự.

Nam diễn viên A Hổ bị bắt tại nhà riêng vào ngày 14/5. Khi xuất hiện trước ống kính truyền thông, nam diễn viên này đội mũ và đeo khẩu trang kín mít, từ chối trả lời mọi câu hỏi như "Vì sao trốn nghĩa vụ quân sự?" hay "Anh tốn bao nhiêu tiền để làm giả hồ sơ?". Sau khi hoàn tất điều tra, A Hổ nộp 280.000 Đài tệ (239 triệu đồng) tiền bảo lãnh và được cho tại ngoại. Dù được tự do nhưng sự việc này trở thành vết đen trong sự nghiệp của nam diễn viên. A Hổ đã mất hết mọi dự án công việc, biến mất khỏi truyền hình.

A Hổ mất hết mọi dự án công việc, biến mất khỏi truyền hình

Khi đợt truy quét thứ 3 nổ ra, quản lý của A Hổ bất ngờ lên "đăng đàn" về thân chủ và các nghệ sĩ bị bắt. Người quản lý cho rằng A Hổ đã biết lỗi, rất hối hận và nỗ lực sửa sai nên không đáng bị công chúng đuổi đến đường cùng: "Cậu ấy dám thẳng thắn đối diện với sai lầm thời trẻ, chờ phán quyết của tòa và sẽ chấp hành nghiêm túc. Tôi không biết công chúng có cho cơ hội trở lại giờ giải trí hay không nhưng vẫn hy vọng mọi người sẽ càng hướng thiện hơn. Họ đâu phải tội phạm giết người hay phóng hỏa không thể tha thứ. Đài Loan (Trung Quốc) là nơi khoan dung, mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau tốt đẹp hơn".

Tuy nhiên khi được hỏi liệu A Hổ có phải tái nhập ngũ, trở thành người có tuổi nhập ngũ lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc) hay không, quản lý chỉ trả lời rằng: "Chúng tôi tôn trọng mọi quyết định của cơ quan tư pháp và sẽ hoàn toàn hợp tác". Theo quy định, độ tuổi phải nhập ngũ ở Đài Loan (Trung Quốc) là từ 19 đến 36 tuổi. Hiện tại A Hổ đang 36 tuổi và sẽ bước qua tuổi vào tháng 11 tới. Nếu qua thời điểm đó mà chưa được gọi nhập ngũ thì sẽ được tự động miễn nghĩa vụ.

Quản lý của A Hổ lên tiếng mong công chúng khoan dung hơn với anh và các nghệ sĩ bị bắt vì trốn nghĩa vụ quân sự

Phát ngôn của người quản lý nhanh chóng gây bão mạng, kéo theo vô số tranh luận. Nhiều người ủng hộ công chúng nên có cái nhìn khoan dung đối với người đã biết lỗi và sửa sai. Tuy nhiên có rất đông ý kiến cho rằng nghệ sĩ cần phải chịu xử phạt nghiêm khắc vì hành động của mình, làm gương cho người khác.

Truyền thông cho biết Đài Loan (Trung Quốc) xử lý rất nghiêm đối với các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự. Theo luật, người có hành vi gian dối, không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định sẽ bị phạt tiền, phạt tù đối đa dưới 5 năm, đồng thời hạn chế quyền xã hội đối với công việc và học tập của công dân. Những cái tên mới nhất bị triệu tập và vướng vòng lao lý vì trốn nghĩa vụ quân sự gồm có gồm Tu Kiệt Giai (chồng Giả Tịnh Văn), Trần Bách Lâm, Trương Thư Vĩ, Tạ Khôn Đạt (chồng Kha Giai Yến), Tiểu Kiệt.