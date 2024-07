Quyết định bỏ học tại Stanford để khởi nghiệp tại tuổi 24: Sau gần một năm "mỹ nhân thần đồng" sở hữu công ty trị giá gần nửa tỷ USD

Guo Wenjing, một cô gái trẻ người Mỹ gốc Hoa xinh đẹp đến từ miền Đông Trung Quốc, đang thu hút sự chú ý của công chúng Trung Quốc khi công ty khởi nghiệp Pika của cô huy động được 135 triệu USD vốn đầu tư, định giá công ty ở mức 470 triệu USD.

Guo Wenjing được ví von như "Eileen Gu" của Trung Quốc, một nhà vô địch trượt tuyết người Mỹ gốc Hoa nổi tiếng. Sở hữu vẻ đẹp nổi bật và xuất thân gia đình đặc biệt tại châu Á, cô được biết đến với biệt danh Demi Guo và là hình mẫu lý tưởng cho các bậc phụ huynh Trung Quốc.

Sinh ra và lớn lên tại Hàng Châu, một thành phố đầy sức sống với những khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời, Guo Wenjing được hưởng nền tảng giáo dục vững chắc từ gia đình. Mẹ cô tốt nghiệp từ MIT danh tiếng, một trong những trường đại học danh tiếng nhất thế giới, cha cô là ông Guo Huaqiang - cựu Chủ tịch của công ty dịch vụ CNTT Sunyard Technology có trụ sở tại Hàng Châu.

Guo Wenjing luôn được ví von như "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huynh Trung Quốc bởi lý lịch "hoàn hảo" của mình.

Guo đã giành huy chương bạc tại Kỳ thi Olympic tin học quốc tế (IOI) năm 2015 và sau đó được nhận vào Đại học Harvard, nơi cô lấy bằng cử nhân toán học và sau đó là bằng thạc sĩ khoa học máy tính.

Trong thời gian học tại trường đại học danh tiếng Ivy League, cô cũng thực tập tại các công ty công nghệ hàng đầu như Microsoft và Google.

Sau đó, Guo tiếp tục theo đuổi chương trình tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại học Stanford, chuyên nghiên cứu về giao điểm giữa Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và đồ họa.

Nói về những lựa chọn của riêng mình, Guo chia sẻ: "Khi còn trẻ, tôi giỏi viết lách và giành được nhiều giải thưởng, nhưng tôi không giỏi toán. Tôi nghĩ rằng giỏi viết lách là chưa đủ, và vì lập trình và toán học là những lĩnh vực do nam giới thống trị, nên việc xuất sắc trong toán học có vẻ thách thức hơn”.

“Cho dù là Harvard, MIT hay Stanford thì điều đó cũng không quan trọng. Điều quan trọng là sự phát triển cá nhân của bạn.”

Guo Wenjing (bên trái) và người đồng sáng lập Pika, Chenlin Meng. Ảnh: Lauren Segal.

Guo nhen nhóm ý tưởng khởi nghiệp về Pika sau khi kết thúc cuộc thi tại "Liên hoan phim AI" được tổ chức tại Thành phố New York, nơi cô và một số người bạn cùng học lớp tiến sĩ khoa học máy tính tại Stanford đã cùng nhau tham gia nhưng không giành chiến thắng.

Sự thất vọng với các công cụ video hiện tại đã thúc đẩy họ phát triển một công cụ tạo video AI vượt trội hơn. Guo Wenjing và nhóm của mình nhận thấy rằng công nghệ tạo video bằng AI đang có những bước tiến vượt bậc, và họ tin rằng họ có thể tạo ra một sản phẩm tốt hơn những gì đang có trên thị trường.

Vào tháng 4 năm ngoái, Guo Wenjing quyết định bỏ học tại Stanford và cùng với Chenlin Meng, một nghiên cứu sinh tiến sĩ khác tại Stanford, đồng sáng lập Pika, tập trung vào phát triển các trình tạo video AI dễ sử dụng. Họ hy vọng sản phẩm của mình sẽ giúp các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, YouTuber và các doanh nghiệp tạo ra nội dung video chất lượng cao một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Trong một cuộc phỏng vấn, Guo Wenjing nêu lý do chính khiến cô quyết định nghỉ học với Overseas Unicorn: "Nếu bạn so sánh các video do AI tạo ra từ năm ngoái với các video được tạo ra vào tháng 3 này và một hoặc hai tháng qua, bạn sẽ thấy rằng các mô hình tạo video đang phát triển rất nhanh". Điều này khiến cô tin tưởng vào tiềm năng của công nghệ này và quyết tâm theo đuổi ý tưởng của mình.

Kể từ khi ra mắt, Pika đã phát triển nhanh chóng và huy động được 135 triệu đô la Mỹ với mức định giá thị trường là 470 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, công ty do Guo Wenjing sáng lập đã thu hút được hơn 500.000 người dùng thử phần mềm AI tạo video.

Thành công này không chỉ đưa Guo Wenjing trở thành tâm điểm chú ý của giới kinh doanh mà còn khiến giá cổ phiếu của Sunyard Technology - công ty do cha cô làm chủ tịch, tăng hơn 20 phần trăm chỉ trong một tuần, mang lại cho công ty biệt danh "cổ phiếu khái niệm con".

Câu chuyện thành công của Guo Wenjing đã thu hút sự chú ý và truyền cảm hứng của nhiều người ở Trung Quốc. Câu chuyện về hành trình của cô tại Thung lũng Silicon đã gây được tiếng vang với những doanh nhân đầy tham vọng và những người đam mê công nghệ.



Sự kết hợp giữa vẻ đẹp, trí tuệ và nguồn gốc gia đình ấn tượng của Guo Wenjing đã khiến cô trở thành biểu tượng của những thành công vẹn toàn. Cô được mệnh danh là "tam giác hoàn hảo" - sự kết hợp của sắc đẹp, sự giàu có và tài năng.

Một cư dân mạng đã bình luận: “ Ngoại hình xinh đẹp, thiên tài, kết hợp với 'gia cảnh danh giá' và 'giá trị tài sản 3 tỷ NDT', đây là minh chứng hoàn hảo tưởng chừng không thể có giữa sắc đẹp, sự giàu có và tài năng ”.

Một người khác nói đùa: " Kỹ năng chuyển sinh của tôi còn kém, xin hãy cho tôi kịch bản cuộc đời này ở kiếp sau ".

Tuy nhiên, giữa sự ngưỡng mộ và ca ngợi, câu chuyện của Guo Wenjing cũng gây ra một cảm giác hoài nghi và mệt mỏi xung quanh những câu chuyện về giới tinh hoa và sự tôn vinh những cá nhân như cô. Một số người cho rằng những câu chuyện như vậy đôi khi không phản ánh đúng bản chất của sự thành công, mà chỉ tập trung vào những yếu tố bề ngoài như ngoại hình và nguồn gốc gia đình.

“ Là con gái của ông chủ Sunyard, xuất phát điểm của cô ấy khác biệt. Nếu cô ấy bắt đầu từ con số không mà không có bất kỳ nền tảng nào, thì cô ấy sẽ là một thiên tài thực sự. Chúng ta công nhận sự xuất sắc của cô ấy, nhưng chúng ta không nên ca ngợi quá mức ”, một người khác viết.

Mặc dù vậy, câu chuyện của Guo Wenjing vẫn là một nguồn cảm hứng đáng kể, khơi gợi những ước mơ và tham vọng của các doanh nhân trẻ tài năng, đặc biệt là phụ nữ, trong việc theo đuổi và thực hiện những ý tưởng đột phá của mình.

Theo: South China Morning Post