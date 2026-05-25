Đồng loạt ra quân trước kỳ nghỉ hè

Những ngày giữa tháng 5, tại nhiều địa bàn ở Quảng Trị, hình ảnh lực lượng công an xã tuần tra ban đêm, kiểm tra xe độ chế trước cổng trường hay trực tiếp đến từng tiệm sửa xe để tuyên truyền không còn xa lạ.

Ra quân tuần tra đêm của Công an xã Phú Trạch.

Theo ghi nhận, Công an xã Vĩnh Linh vừa triển khai đợt rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với học sinh tại các cơ sở giáo dục trước và trong dịp nghỉ hè năm học 2025-2026.

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên khu vực Vĩnh Linh và Trường THCS Nguyễn Trãi, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xe máy điện, xe dưới 50cc có dấu hiệu thay đổi kết cấu, đồng thời kiểm tra việc học sinh mang theo vật dụng nguy hiểm vào trường học.

Động thái này xuất phát từ thực tế thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe độ chế, rú ga, nẹt pô, lạng lách có dấu hiệu gia tăng tại nhiều địa phương, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tại xã Tân Mỹ, công an địa phương phải bố trí các tổ tuần tra ban đêm tại nhiều “điểm nóng” như ngã ba Cầu Ngò, ngã tư Tỉnh lộ 564 để xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất trật tự công cộng. Lực lượng chức năng đã phát hiện, nhắc nhở nhiều trường hợp vi phạm; trong đó có 2 thiếu niên độ chế bô xe, thường xuyên rú ga gây ồn ào vào ban đêm.

Không riêng Tân Mỹ, Công an xã Phú Trạch cũng đồng loạt ra quân tuần tra vào khung giờ từ 22 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau nhằm ngăn chặn tình trạng tụ tập đua xe trái phép , lạng lách, đánh võng.

“Độ xe” không còn là chuyện nhỏ

Theo lực lượng chức năng, điều đáng lo ngại hiện nay là xu hướng “độ xe” xuất hiện ngày càng nhiều trong lứa tuổi học sinh.

Ba trường hợp "độ xe" của học sinh bị Công an xã Mỹ Thuỷ phát hiện.

Tại xã Mỹ Thủy, Công an xã vừa phát hiện 3 trường hợp học sinh tự ý thay đổi kết cấu xe đạp điện như nâng công suất động cơ, thay pin, lắp thiết bị không đúng kỹ thuật. Các em cùng phụ huynh đã được mời đến trụ sở công an để ký cam kết, tháo dỡ toàn bộ thiết bị vi phạm.

Một cán bộ công an cho biết, nhiều phụ huynh vẫn chủ quan, cho rằng việc thay pô, thay pin hay nâng tốc độ xe điện chỉ là “làm đẹp xe”. Tuy nhiên, thực tế đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ rất lớn.

“Không ít trường hợp tự thay pin lithium trôi nổi, can thiệp hệ thống điện khiến xe quá nhiệt, chập cháy. Trong khi đó, việc nâng công suất động cơ làm xe tăng tốc vượt thiết kế, nhưng phanh và khung xe không bảo đảm an toàn, rất dễ gây tai nạn” - vị này nói.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi thay đổi kết cấu phương tiện trái phép có thể bị xử phạt tới hàng chục triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm lần này là nhiều địa phương không chỉ dừng ở xử lý vi phạm mà còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức của thanh thiếu niên.

Ở xã Hướng Phùng, lực lượng công an triển khai phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, trực tiếp gặp phụ huynh, học sinh để phân tích nguy cơ từ việc độ chế phương tiện.

Kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt. Chỉ trong hơn một tháng, đã có hơn 20 trường hợp thanh thiếu niên tự nguyện giao nộp các linh kiện “độ xe” như pô độ, phụ tùng thay đổi kết cấu phương tiện.

Theo Công an xã Hướng Phùng, việc các em tự giác giao nộp linh kiện không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn cho thấy công tác tuyên truyền đã đi đúng hướng.

Trong khi đó, tại xã Minh Hóa, lực lượng công an lại chọn cách “chặn từ gốc” khi trực tiếp đến các cơ sở sửa chữa, mua bán xe mô tô, xe điện để yêu cầu ký cam kết không độ, chế phương tiện trái phép.

Đến nay, 100% cơ sở sửa chữa, kinh doanh xe trên địa bàn xã đã ký cam kết không lắp đặt, mua bán các thiết bị phục vụ việc độ chế phương tiện.

Nhà trường và phụ huynh phải cùng “ra trận”

Theo lực lượng chức năng, nếu chỉ riêng công an xử lý sẽ khó giải quyết triệt để tình trạng thanh thiếu niên vi phạm giao thông. Vì vậy, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội được xem là giải pháp then chốt.

Tại xã Nam Cửa Việt, Công an xã phối hợp với Phòng CSGT, Trường THPT Triệu Phong cùng doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông và kỹ năng lái xe an toàn cho khoảng 500 giáo viên, học sinh.

Thông qua các video trực quan, tình huống thực tế và phần trao đổi cởi mở, học sinh được cảnh báo về hậu quả của hành vi không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, lạng lách, đua xe trái phép.

Công an nhiều địa phương cũng liên tục khuyến cáo phụ huynh không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, tăng cường quản lý lịch trình sinh hoạt, các mối quan hệ xã hội và việc sử dụng mạng xã hội của con em trong dịp hè.

Theo đánh giá của Công an tỉnh Quảng Trị, thời điểm nghỉ hè luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên, nhất là các hành vi tụ tập đêm khuya, nẹt pô, đua xe và gây rối trật tự công cộng.

Vì vậy, việc đồng loạt triển khai các giải pháp từ tuyên truyền, giáo dục đến tuần tra, xử lý được xem là bước đi cần thiết nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để hình thành các nhóm thanh thiếu niên vi phạm có tổ chức.