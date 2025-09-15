Quyền Thủ tướng Nepal tuyên bố chỉ tại nhiệm trong 6 tháng

Vào ngày 14/9, quyền Thủ tướng Nepal Sushila Karki cho biết nội các chuyển tiếp chỉ nắm quyền quản lý đất nước trong vòng 6 tháng, sau đó sẽ bàn giao quyền lực cho Quốc hội mới được bầu vào tháng 3/2026.

Bà Karki nhấn mạnh: "Tôi và nhóm của tôi không ở đây để nếm trải quyền lực. Chúng tôi sẽ không ở lại quá 6 tháng. Chúng tôi sẽ trao lại trách nhiệm cho quốc hội mới. Chúng tôi sẽ không thành công nếu không có sự ủng hộ của các bạn".

Quyền Thủ tướng Nepal Sushila Karki. (Ảnh: Getty)

Cùng với đó, bà kêu gọi mọi người bình tĩnh, hợp tác để tái thiết quốc gia sau nhiều ngày đối mặt với cuộc biểu tình khiến ít nhất 72 người thiệt mạng, phá hủy nhiều tòa nhà chính phủ cũng như nhà của chính trị gia.

“Chúng ta phải làm việc theo tư duy của thế hệ Z. Điều mà nhóm này đang yêu cầu là chấm dứt tham nhũng, quản trị tốt và bình đẳng kinh tế. Các bạn và tôi phải quyết tâm thực hiện điều đó”, bà Karki nhấn mạnh.

Bà Sushila Karki tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng lâm thời vào cuối ngày 12/9 (giờ địa phương), với nhiều bộ trưởng nội các, bao gồm ông Kulman Ghising và ông Sudan Gurung, những người cũng từng được coi là ứng cử viên cho chức vụ Thủ tướng.

Việc bà Karki trở thành Thủ tướng lâm thời diễn ra sau khi các cuộc biểu tình bạo lực chống tham nhũng tại Nepal buộc Thủ tướng K.P. Sharma Oli phải từ chức. Văn phòng Tổng thống Ramchandra Paudel công bố việc bổ nhiệm bà Karki sau các cuộc đàm phán giữa ông Paudel, Tổng tư lệnh quân đội Ashok Raj Sigdel và những người biểu tình.

Cuộc bạo loạn tồi tệ nhất trong nhiều năm qua tại quốc gia này khiến 72 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương khi cảnh sát nỗ lực kiểm soát đám đông. Cuộc biểu tình bạo lực bùng phát sau lệnh cấm mạng xã hội.

Bà Karki bắt đầu sự nghiệp luật sư vào năm 1979 tại Biratnagar và liên tục thăng tiến, trở thành thẩm phán Tòa án Tối cao vào năm 2009. Năm 2016, bà làm nên lịch sử khi trở thành nữ Chánh án đầu tiên của Nepal, cột mốc trùng với thời điểm phụ nữ nắm giữ ba chức vụ cao nhất của đất nước này - Tổng thống, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án - hiện là Thủ tướng.

