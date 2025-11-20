Quyên Qui "mỹ nhân đóng cảnh 18+" tìm cách xóa hình xăm

Quyên Qui (Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998) là cái tên không còn xa lạ với cộng đồng mạng, đặc biệt là sau show hẹn hò Đảo Thiên Đường, đảm nhận vai diễn có cảnh 18+ đầy táo bạo trong phim Mai của Trấn Thành.

Đời thường, cô nàng gây chú ý với ngoại hình xinh đẹp, nổi bật cùng cách nói chuyện gần gũi, thân thiện. Do vậy xuất hiện ở đâu, Quyên Qui cũng chiếm trọn spotlight và được dân tình thảo luận nhiều.

Mới đây, Quyên Qui được netizen “thả tim” rần rần khi có mặt trong đám cưới của Á hậu Tâm Như. Người đẹp sinh năm 1998 khiến ai nấy đều phải trầm trồ, hết lời khen ngợi bởi visual “hết nước chấm”. Quyên Qui sở hữu làn da trắng, gương mặt thon gọn, đường nét sắc sảo, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy cuốn hút.

Quyên Qui thu hút sự chú ý với visual xinh đẹp

Không những thế, cô còn có vóc dáng cân đối, body gợi cảm khiến nhiều người không thể rời mắt. Song ngoài những bình luận khen ngợi nhan sắc của mỹ nhân này, điều khiến nhiều người quan tâm hơn lại chính là những hình xăm trên người của Quyên Qui.

Hình xăm trên bắp tay của cô nàng được nhiều người chú ý

Theo đó, Quyên Qui từng chia sẻ bản thân có 2 hình xăm. Một hình con cáo ở ngay trên tay và một hình số La Mã ở phần cổ. Tuy nhiên vào giữa năm 2024, Quyên Qui đã bắt đầu hành trình đi xóa xăm của mình. Cô nàng chia sẻ, khi quyết định xóa bản thân cũng thấy có chút tiếc nuối. Thế nhưng cô cho hay, việc có hình xăm phần nào hạn chế cô trong các hoạt động nghệ thuật, các vai diễn,... nên đã quyết định đi xóa.

Quyên Qui từng cập nhật hành trình xóa xăm của bản thân

Với những ai đã từng đi xóa xăm đều biết công đoạn này sẽ tốn rất nhiều thời gian và có thể để lại sẹo. Điều này khiến Quyên Qui khá lo lắng và tìm đến cơ sở tốt để thực hiện. Tuy nhiên ở hiện tại, đã khoảng 4 lần cô nàng đi xóa xăm nhưng hình vẫn chưa hoàn toàn biến mất mà đang mờ dần dần.

Hiện tại, khi tham gia một số chương trình hay đi chụp mẫu ảnh, Quyên Qui vẫn sử dụng các dạng phấn phủ, kem che khuyết điểm,... để che đi hình xăm của mình. Ngoài ra trong cuộc sống đời thường, khi đi đám tiệc, gặp gỡ bạn bè,... cô có phần thoải mái hơn khi để lộ hình xăm.

Khi được fan đặt câu hỏi về việc cập nhật quá trình xóa xăm tiếp tục, Quyên Qui bày tỏ: “Xóa xăm cũng mất tiền mà. Mình lười, cho giảm cân xong đi rồi xóa tiếp. Mà mới đi xóa 4 lần đã mờ được như vậy rồi”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng gửi lời động viên, ủng hộ tinh thần cho mỹ nhân này bởi ai cũng hiểu đây sẽ là một hành trình dài, cũng đau đớn và tốn kém. Song, netizen cũng đều đồng tình với quyết định xóa xăm này của Quyên Qui.