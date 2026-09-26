Quyền Linh: Tuổi thơ cơ cực ở nhà lá, chỉ dám ăn cơm chay 7 nghìn đồng, đến khi nổi tiếng vẫn giữ thói quen đi dép tổ ong

"Từ khi còn nhỏ, tôi trở thành trụ cột gia đình, làm đủ mọi việc để kiếm tiền. Những đứa em của tôi lớn lên trong nước mắt của mẹ và những cơn mưa bão. Cuộc sống khổ cực khiến tôi trở thành con người xù xì, gai góc", Quyền Linh nói.

Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh, sinh năm 1969. Thập niên 1990, anh ghi dấu với nét đẹp phong trần, lãng tử, nổi tiếng qua các phim Người Hà Nội (1995), Những nẻo đường phù sa (1997), Đồng tiền xương máu (1999), Giao thời (2000)... Những năm gần đây, anh chuyển sang làm MC cho các chương trình Vượt lên chính mình, Bạn muốn hẹn hò... Anh kết hôn năm 2005 với Dạ Thảo, có hai con gái, tên thân mật là Lọ Lem và Hạt Dẻ.

Tuy nhiên, để có được một cơ ngơi và sự nghiệp như hiện tại, Quyền Linh đã trải qua không ít cơ cực.

MC Quyền Linh trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần năm 2022

"Cuộc sống khổ cực khiến tôi trở thành con người xù xì, gai góc"

Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, phát sóng tối 23/7/2022 trên VTV, nghệ sĩ Quyền Linh đã kể lại những bước ngoặt đưa anh đến con đường nghệ thuật.

Sinh ra trong gia đình nghèo ở nông thôn, Quyền Linh không được tiếp xúc phim ảnh, sân khấu, chưa từng nghĩ sẽ trở thành nghệ sĩ. Bố mẹ chia tay sớm, anh sống cùng mẹ và bốn em. Sau này, mẹ anh đi bước nữa nhưng cha dượng qua đời năm anh bảy tuổi vì tai nạn giao thông.

"Từ khi còn nhỏ, tôi trở thành trụ cột gia đình, làm đủ mọi việc để kiếm tiền. Những đứa em của tôi lớn lên trong nước mắt của mẹ và những cơn mưa bão. Cuộc sống khổ cực khiến tôi trở thành con người xù xì, gai góc", Quyền Linh nói.

Nghệ sĩ Quyền Linh khi còn trẻ - Ảnh: FBNV

Điều sống động nhất trong ký ức tuổi thơ anh căn chòi được làm từ những cái cột to bằng bắp tay, lợp lá, đủ để che nắng che mưa. Mỗi lần gió bão, hàng xóm chạy đi, còn anh ở lại giữ cột vì sợ nhà sập. Không có tivi, đài phát thanh, anh và các em trò chuyện, chơi đùa cả ngày ở đó.

Khi Quyền Linh học lớp 11, Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) về địa phương tuyển học viên. Anh thử hát cải lương theo các làn điệu trên radio nhưng không thành công, được các giảng viên khuyên chuyển sang tập kịch nói. Anh vượt qua năm vòng thi, buổi thi cuối diễn ra ở TP HCM.

Diễn viên kể anh mất ngủ một tháng vì nghĩ đến cuộc sống mới ở Sài Gòn. Trước ngày lên đường, mẹ anh vá lại cho con những chiếc áo rách, thu xếp đủ nồi, niêu, xoong, chảo... 19 tuổi, khi đến TP HCM, Quyền Linh ngỡ ngàng bởi ngôi trường nghệ thuật không hào nhoáng như anh tưởng tượng. Để có tiền mưu sinh, anh làm nhiều công việc như khuân vác, bán rau củ...

Quyền Linh ôn lại kỷ niệm với những người bạn một thời như Diễm Hương, Ngọc Hiệp, Lê Tuấn Anh... Trong khi các bạn cùng lớp như Lý Hải, Lý Hùng, Ngọc Sơn... đã nổi tiếng, Quyền Linh vẫn chỉ đóng những vai phụ làng nhàng, từng có thời gian chán nản bỏ về quê. Vì đói nghèo, anh từng có lần định ăn trộm bộ đồ diễn của Lý Hải để bán lấy tiền.

Trước khi nổi tiếng, MC Quyền Linh trải qua tuổi thơ vô cùng cơ cực - Ảnh: FBNV

Và cũng bởi vì cái nghèo đeo bám mà Quyền Linh chỉ ăn cơm chay với giá 7 nghìn đồng, từng bị đánh đến tím tái mặt mày: "Điều mà Quyền Linh nhớ nhất chính là lần bị đánh khi leo lên yên xe người khác để coi cọp bóng đá trong SVĐ Thống Nhất. Người ta đánh vì khinh mình không có tiền đền yên xe. Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều và tự nhủ phải kiếm được nhiều tiền để mua lại chiếc xe đó", theo báo Đời sống Pháp luật.

Cột mốc thành công đầu tiên đến với Quyền Linh năm 1992, khi được giải tư cuộc thi "Diễn viên điện ảnh triển vọng" của Hội Điện ảnh TP HCM, nhờ đó được nhận vai giả gái trong phim Khát vọng sống, đóng cùng Trịnh Kim Chi. Sau bộ phim, hai người yêu nhau.

MC Quyền Linh đi tổ ong lên sân khấu

Năm 2005, có thể nói là một cột mốc lớn trong sự nghiệp của Quyền Linh khi anh có cơ hội trở thành người dẫn chương trình cho một TV show có tên là Vượt lên chính mình. Từ đây, Quyền Linh được khán giả ưu ái đặt cho danh xưng “MC của những người lao động nghèo”, "MC quốc dân"...

Bộ sưu tập dép tổ ong của Quyền Linh

Quyền Linh sở hữu bộ sưu tập dép tổ ong với đủ loại màu sắc. Các đôi dép từ màu cơ bản đến neon rực rỡ đều có mặt trong tủ dép của anh khiến nhiều nghệ sĩ đến thăm nhà cũng phải bất ngờ.

Nam diễn viên Đồng tiền xương máu còn nhiều lần mang dép tổ ong đi sự kiện. Anh kết hợp quần jeans, áo thun đơn giản. Song có nhiều ý kiến trái chiều về việc Quyền Linh mang dép tổ ong lúc làm việc, cho rằng anh thiếu sự chỉn chu cần thiết.

"Tôi thích mang dép tổ ong, mang từ khi chưa có gì trong tay nhưng không ai để ý hết. Nhưng đến khi mình có chút tên tuổi, đến đôi dép cũng bị soi. Thậm chí, nhiều người nói tôi 'than nghèo kể khổ', cố tình mang đôi dép cho người ta thương. Tôi gần như không được phép sống cuộc đời của mình nữa. Đôi khi, mình hơi co cụm lại với hai từ 'ngôi sao'.

Ngày xưa, tôi từng rất mê khi được gọi là ngôi sao, nhưng khi đạt được rồi, tôi lại sợ. Tính tôi khá thoải mái, ăn cơm chỉ thích bới một to, ăn ào ào. Nhưng khi mọi người bắt đầu nhìn vào, mình phải để ý, phải từ tốn, đi đâu cũng phải nhìn trước nhìn sau", anh bộc bạch với Thanh Niên.

Không chỉ chuyện ăn mặc, ngay cả những sinh hoạt rất bình thường như đi xe máy hay ăn mì gói cũng dễ khiến anh trở thành đề tài bàn tán. Quyền Linh chia sẻ anh vẫn giữ thói quen đi xe máy ra đường vì cảm thấy thuận tiện và gần gũi với cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, chỉ cần ai đó chụp lại hình ảnh ấy đăng lên mạng xã hội, lập tức xuất hiện những bình luận cho rằng anh "than nghèo kể khổ".

Quyền Linh chia sẻ: "Ngày trước, tôi từng nghĩ cứ kệ đi, họ nói chán rồi thôi. Nhưng khi bị bàn tán ngày này qua ngày khác, gia đình bị ảnh hưởng, tôi không còn dám 'kệ' nữa. Có những thói quen rất đời thường như ngồi gác chân, ăn uống thoải mái hay mặc quần short, áo thun, mang dép tổ ong cũng phải dần thay đổi vì sợ gây tranh cãi".