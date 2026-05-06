Quỹ VinFuture tham gia dự án “lá chắn số” chống xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Hồng

Trần Bình
|

Quỹ VinFuture phối hợp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) triển khai dự án “Tích hợp mô hình vật lý và mô hình dựa trên dữ liệu trong giám sát, dự báo xâm nhập mặn phục vụ phát triển nông nghiệp xanh tại một số khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng”.

Dự án là sáng kiến trọng điểm nhằm nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy nông nghiệp xanh.

Dự án hướng tới xây dựng hệ thống giám sát và dự báo tích hợp đa công nghệ: từ các mô hình vật lý, mô hình trí tuệ nhân tạo đến dữ liệu viễn thám, thiết bị bay không người lái (UAV) và mạng lưới cảm biến IoT.

Theo nhóm nghiên cứu, toàn bộ dữ liệu đa nguồn sẽ được đồng bộ trên nền tảng không gian - thời gian DataCube (khối dữ liệu). Khi kết hợp cùng mô hình vật lý, mô hình trí tuệ nhân tạo, viễn thám, IoT và hệ thống WebGIS, nền tảng tạo ra bản đồ số giúp theo dõi và đưa ra các cảnh báo xâm nhập mặn ở mức gần thời gian thực nhất. Đây là công cụ then chốt giúp các địa phương chủ động ứng phó, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trước các tác động tiêu cực của môi trường.

Cụ thể, nền tảng sẽ cung cấp khả năng cảnh báo sớm tình trạng xâm nhập mặn trước từ 1 đến 5 ngày. Khoảng “thời gian vàng” này giúp nông dân chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, lên phương án tích trữ và quản lý nguồn nước, từ đó giảm thiểu tối đa thiệt hại kinh tế do thiên tai gây ra.

Dự án dự kiến được triển khai trong 2 năm với sự phối hợp của các tổ chức trong và ngoài nước như: Trường Đại học Thủy Lợi (Việt Nam), Viện Khoa học Tài nguyên nước (Việt Nam), Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore), Đại học Edinburgh (Scotland).

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng dự án sẽ trở thành “lá chắn số” giúp nông dân các tỉnh ven biển chủ động bảo vệ sinh kế trước nguy cơ xâm nhập mặn, đặt nền móng để chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp xanh, thích nghi bền vững với biến đổi khí hậu.

