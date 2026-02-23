Quỹ vàng lớn nhất thế giới "gom" hơn 17 tạ vàng trong tuần giao dịch Tết Nguyên đán

Theo dữ liệu thống kê mới nhất từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không giao dịch trong phiên 20/2, khối lượng vàng nắm giữ vẫn giữ nguyên ở mức 1.078,8 tấn vàng. Trước đó, SPDR đã “gom” hơn 3,1 tấn vàng (55 triệu USD) ngày 19/2.

Đáng chú ý, đây đã phiên giao dịch “thận trọng” thứ 3 trong tuần 16-20/2. Tính chung cả tuần, quỹ đã mua ròng 1,7 tấn vàng, sau khi mua ròng 0,9 tấn vàng trong tuần trước.

Trạng thái "nằm im" quan sát của quỹ vàng lớn nhất thế giới diễn ra trong bối cảnh giá vàng hồi phục trở lại mốc 5.100 USD/oz. Phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/2), theo dữ liệu từ sàn Kitco, giá vàng đóng cửa trở lại mốc chủ chốt 5.100 USD/oz, tương ứng tăng 2,22% so với chốt phiên trước và hoàn tất một tuần đi lên.

Động lực cho phiên bứt phá này của giá vàng là nhu cầu phòng ngừa rủi ro gia tăng do biến động trong chính sách thuế quan của Mỹ.

Ông Trump tuyên bố sẽ ký một sắc lệnh hành pháp áp mức thuế quan toàn cầu mới 10%. Động thái này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan đối ứng mà ông đã áp dụng trước đó.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng việc ký ban hành mức thuế toàn cầu 10% là “một vinh dự lớn”, đồng thời nhấn mạnh biện pháp này sẽ được triển khai gần như ngay lập tức.

" Tổng thống sẽ khó từ bỏ việc áp thuế. Ông ấy sử dụng các quyền hạn khác để làm việc này, khiến bất ổn tăng cao" , Tai Wong - nhà đầu tư kim loại quý độc lập cho biết. Ông khẳng định biến động trong trung hạn không làm nản lòng những người lạc quan vào vàng.

Cùng ngày, Mỹ đã công bố dữ liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) yếu hơn dự báo. Theo số liệu do Bộ Thương mại Mỹ ngày 20/2, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này tăng trưởng ở tốc độ hàng năm 1,4% trong quý 4, sau khi hiệu chỉnh theo các yếu tố mùa vụ và lạm phát.

Đây là sự giảm tốc đáng kể so với mức tăng 4,4% của quý 3 và thấp hơn mức dự báo tăng 1,9% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc thăm dò của công ty dữ liệu FactSet. Cả năm 2025, nền kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 2,2%, tốc độ chậm nhất kể từ năm 2020.

Những số liệu này “cho thấy một nền kinh tế vẫn chưa đi tới một bước ngoặt. Vẫn còn nhiều điều chưa thể đoán định về nền kinh tế và điều đó có lợi cho giá vàng”, chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của công ty RJO Futures cho hay.

Một báo cáo khác của Bộ Thương mại Mỹ cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, không bao gồm các mặt hàng biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng, tăng 0,4% trong tháng 12 cao hơn mức tăng tháng 11 là 0,2%.

PCE lõi là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ưa chuộng. Diễn biến của lạm phát củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không hạ lãi suất cho đến tháng 6. Tuy nhiên, việc GDP tăng yếu hơn dự báo lại làm gia tăng sự cần thiết của chính sách tiền tệ nới lỏng.﻿