Quỹ vàng lớn nhất thế giới bán hơn 14 tạ vàng trong phiên giá rơi mạnh

Theo cập nhật dữ liệu mới nhất từ muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa bán ròng 1,4 tấn vàng trong phiên 17/2 (tức Mùng 1 Tết Âm lịch), qua đó giảm khối lượng nắm giữ còn 1.075,61 tấn vàng.

Hoạt động bán ròng mạnh tay của quỹ ETF vàng này diễn ra đúng phiên giá vàng giảm mạnh trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của thị trường châu Á.

Trên sàn COMEX, giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (17/2), mất gần 112 USD/oz (-2,2%) và trượt sâu dưới mốc 4.900 USD/oz, có thời điểm xuống đáy 4.857 USD/ounce - mức thấp nhất trong nửa tháng trở lại đây.

Sang tới phiên 18/2, giá kim loại quý này đã nhích nhẹ nhờ lực mua bắt đáy, hiện quanh mức 2.933 USD/ounce.

Sự sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ áp lực thanh lý vị thế mua từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn, trong bối cảnh thị trường bước vào tuần giao dịch ngắn do kỳ nghỉ lễ Presidents' Day tại Mỹ và tín hiệu khởi sắc từ cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Đồng thời, chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã tăng trở lại từ đó sức ép lên các tài sản định giá bằng đồng bạc xanh, trong đó có vàng.

Giá dầu dao động quanh mức 62-63 USD/thùng cũng góp phần làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn trong môi trường rủi ro địa chính trị dịu bớt.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,5% xuống còn 74,63 USD/ounce, sau khi đã giảm mạnh hơn 5% trước đó trong phiên. Giá bạch kim cũng giảm 2,5% xuống mức 1.991,01 USD/ounce.

Theo giới phân tích, nhu cầu trú ẩn an toàn đang tạm chững lại khi nhà đầu tư chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ tiến trình đàm phán Mỹ - Iran.

“Các nhà giao dịch hiện chủ yếu đứng ngoài quan sát”, ông Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích tại ActivTrades phân tích. Vị này cũng đồng thời lưu ý thị trường cũng đang dõi theo biên bản cuộc họp tháng 1 của Fed dự kiến công bố trong ngày để tìm thêm manh mối về lộ trình cắt giảm lãi suất.

Dù vậy, trong bối cảnh kinh tế và địa chính trị còn nhiều bất ổn, chuyên gia dự báo giá vàng năm nay vẫn có thể duy trì trên 5.000 USD/ounce và thậm chí mở rộng đà tăng lên vùng 6.000 USD/ounce.