“Quý tử miền Tây” cực đắt show được gọi là “thế thân Đan Trường”, sở hữu biệt thự xe sang hàng tỷ đồng

Trong làng nhạc miền Tây Nam Bộ, cái tên Lâm Chấn Khang không hề xa lạ. Sinh tại Cần Thơ, anh lớn lên giữa vùng sông nước đặc trưng, nơi âm nhạc dân ca, Bolero và những giai điệu miền Tây thấm sâu vào đời sống hằng ngày. Nhờ chăm chỉ chạy show liên tục, Lâm Chấn Khang sớm được mệnh danh là “ông hoàng miền Tây”, trở thành gương mặt đắt show bậc nhất khu vực, sở hữu lượng fan trung thành và hùng hậu không kém bất kỳ ngôi sao Vbiz nào.

Lâm Chấn Khang là idol miền Tây có tiếng 1 thời

Từng sở hữu vũ trụ MV phim ca nhạc gây sốt, vượt mặt cả Sơn Tùng

Lâm Chấn Khang, tên thật là Bùi Thái Châu, sinh năm 1980 tại Cần Thơ. Xuất thân trong một gia đình buôn bán nhỏ. Tuổi thơ nghịch ngợm khiến anh từng được định hướng theo ngành Y nhưng không thành. Sau khi thi trượt đại học, Lâm Chấn Khang lên Sài Gòn làm phục vụ nhà hàng, rồi bén duyên ca hát qua những đêm đi hát dạo ở quán xá.

Visual "hết nước chấm" của nam ca sĩ từ thời xưa

Năm 2005, anh phát hành album đầu tay Tôi Đã Lầm Tin Em , chính thức bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Một năm sau, album Người Ta Nói Tôi Là Người Thế Thân (2006) giúp anh gây chú ý ở thị trường miền Tây, dù từng bị gắn mác “thế thân Đan Trường”. Từ 2009 đến 2013, anh liên tục ra mắt loạt album Sóng Gió Học Đường, Sóng Gió Nhân Tâm, Sóng Gió Truyền Kiếp … tạo nên thương hiệu riêng với dòng nhạc trữ tình.

Tôi đã lầm tin em - Lâm Chấn Khang

Năm 2014, Lâm Chấn Khang mở ra một kỷ nguyên mới với series phim ca nhạc Người Trong Giang Hồ . Các phần phim liên tiếp đạt hàng chục triệu lượt xem, đưa anh trở thành một trong những ca sĩ tiên phong ở mảng web drama. Đặc biệt, Cái Xác Không Hồn (2016) và Cái Chết Của Trần Hạo Nam (2019) đều tạo tiếng vang lớn.

Anh Nợ Em Một Hạnh Phúc - Lâm Chấn Khang

Năm 2018, anh trở thành ca sĩ Việt Nam thứ 2 sau Sơn Tùng nhận nút vàng YouTube. Cũng trong năm này, phim ca nhạc Người Trong Giang Hồ 6 lọt vào Top 10 video ca nhạc nổi bật toàn cầu, đánh dấu một cột mốc hiếm có với nghệ sĩ Việt.

Người Trong Giang Hồ lọt top video nổi bật thế giới trên Youtube

Sự nghiệp của Lâm Chấn Khang gắn liền với hình ảnh “ca sĩ hội chợ” nhưng lại bền bỉ, đông khán giả miền Tây, và đặc biệt thành công ở mảng web drama - nơi anh từng tạo nên nhiều kỷ lục về lượt xem. Thậm chí, có giai đoạn nam ca sĩ còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên YouTube, không thua kém những tên tuổi lớn của Vbiz. Năm 2019, phim ca nhạc Cái Chết Của Trần Hạo Nam , phần cuối trong series web drama đình đám Người Trong Giang Hồ , đã tạo nên bất ngờ lớn khi vượt mặt MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng trên Top Trending Việt.

Dù có thời lượng dài gần 1 giờ 30 phút, tương đương phim chiếu rạp, web drama vẫn đạt 4 triệu lượt xem chỉ sau 24 giờ, gần 8 triệu sau 48 giờ, và nhanh chóng leo lên vị trí #2 trên top trending, chỉ sau MV Sóng Gió của Jack và K-ICM. Khán giả không khỏi phấn khích trước cốt truyện lôi cuốn, các pha plot twist bất ngờ, hình ảnh đầu tư kỹ lưỡng, khiến sản phẩm của Lâm Chấn Khang dù không quá mới lạ về đề tài vẫn ghi điểm tuyệt đối.

Top trending Youtube của Việt Nam bấy giờ, Sơn Tùng đã nhường ngôi cho Sóng Gió và web drama mới của Lâm Chấn Khang

Thành tích này nối dài danh sách những lần nam ca sĩ tạo dấu ấn trên YouTube. Dù không sở hữu sức nóng của Sơn Tùng trên thị trường nhạc trẻ, Lâm Chấn Khang vẫn cạnh tranh ngang tầm các ngôi sao lớn, chứng minh sức hút bền bỉ và khả năng giữ vị thế ngay cả trên nền tảng số. Thành tích này cũng cho thấy rằng, ở mảng web drama và YouTube, anh hoàn toàn có thể “soán ngôi” những cái tên đình đám nhờ đầu tư chỉn chu và nội dung hấp dẫn.

Lâm Chấn Khang chứng minh sức hút bền bỉ với phong cách ca nhạc riêng biệt

“Quý tử miền Tây” với cuộc sống giàu sang đáng ngưỡng mộ, nay vẫn chạy show đều

Đôi khi bị gắn mác là ca sĩ hội chợ nhưng Lâm Chấn Khang vẫn sở hữu lượng khán giả đông đảo và trung thành, không thua kém bất kỳ ngôi sao Vbiz nào. Anh thường xuyên biểu diễn tại các sân khấu hội chợ tỉnh và luôn trong tình trạng cháy show, nhờ đó anh được khán giả miền Tây ưu ái gọi là “ông hoàng miền Tây”.

Dù không còn ở thời kỳ rực rỡ như những năm 2010, Lâm Chấn Khang vẫn duy trì hoạt động biểu diễn đều đặn. Trên trang fanpage, khán giả có thể dễ dàng bắt gặp những lịch diễn ở các tỉnh miền Tây hay Đông Nam Bộ. Đầu năm 2024, nam ca sĩ vẫn xuất hiện tại Đức Hòa trong một chương trình ca nhạc ngoài trời, tiếp tục giữ thói quen gắn bó với sân khấu hội chợ - nơi đã làm nên tên tuổi “ông hoàng miền Tây” một thời.

Nam ca sĩ vẫn đi hát và giao lưu nhiệt tình với khán giả

Không chỉ trong nước, Lâm Chấn Khang còn mang tiếng hát sang cả Campuchia, thu hút đông đảo khán giả kiều bào. Những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc anh biểu diễn vẫn được chia sẻ đều đặn trên mạng xã hội, chứng minh sức hút nhất định của nam ca sĩ trong dòng nhạc thị trường. Ngoài ra, nhiều công ty tổ chức sự kiện vẫn quảng bá dịch vụ book show Lâm Chấn Khang cho tiệc cưới, sinh nhật hay các chương trình cộng đồng, cho thấy cái tên này vẫn là lựa chọn quen thuộc với khán giả ở nhiều tỉnh thành.

Hoạt động chăm chỉ cùng gu âm nhạc gần gũi giúp Lâm Chấn Khang dần xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc và giàu sang đáng ngưỡng mộ. Anh sở hữu nhiều xế hộp bạc tỷ, thường xuyên đổi xe và nâng cấp phương tiện đi lại để phục vụ cho cả công việc và gia đình. Một trong những lần gây chú ý nhất là khi anh tặng bà xã chiếc xe hơi trị giá hơn 4 tỷ đồng sau 17 năm gắn bó, đồng thời không tiếc tay chi cho những món trang sức đắt đỏ, phụ kiện cao cấp trong những dịp đặc biệt.

"Ông vua miền Tây" không ngại chi tiền mua xế xịn

Có sở thích sưu tầm trang sức

Không ngại chi tiền cho bạn đời

Ngoài đời sống cá nhân, Lâm Chấn Khang còn dành sự quan tâm đặc biệt cho gia đình và ba mẹ tại quê nhà. Anh từng xây dựng cơ ngơi rọng rãi ở Cần Thơ. Nam ca sĩ chia sẻ rằng, anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, đồng thời cho biết việc mua bất động sản là sở thích cá nhân và cũng là cách để đầu tư lâu dài. Hiện anh sở hữu nhà cho thuê tại Đà Lạt, Nha Trang và mới đây nhất là một căn hộ ở TP.HCM.

Một góc nhỏ trong biệt thự nam ca sĩ đang sống

Căn nhà ở Cần Thơ của Lâm Chấn Khang

Đây là món quà anh dành tặng bố mẹ