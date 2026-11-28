Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Quyết định số 662-QĐ/TW ngày 16/11/2026 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy cấp tỉnh và tương đương đến cấp trực thuộc cơ sở.

Theo Quyết định, có 6 quy trình nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng, thực hiện theo ba bước cơ bản: chuẩn bị, tiến hành và kết thúc, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, đoàn kiểm tra, đoàn giám sát và các tổ chức, cá nhân có liên quan; quy định cụ thể việc xây dựng kế hoạch, thời hạn thực hiện, chế độ báo cáo, thẩm tra, xác minh, tổ chức hội nghị, ban hành kết luận và lưu trữ hồ sơ.

Quy trình kiểm tra việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng: Quy định cụ thể các bước chuẩn bị, tiến hành và kết thúc kiểm tra; thành lập đoàn, xây dựng kế hoạch kiểm tra; yêu cầu đối tượng kiểm tra chuẩn bị báo cáo và các tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp thực hiện; Đoàn kiểm tra thẩm tra, thông qua dự thảo báo cáo và ban hành kết luận kiểm tra.

Quy trình giám sát chuyên đề : Xác định rõ trình tự thành lập đoàn giám sát, xây dựng kế hoạch; yêu cầu đối tượng giám sát báo cáo; tiến hành thẩm tra, xác minh; xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát; tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo và ban hành kết luận giám sát.

Quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm : Hướng dẫn việc thành lập đoàn kiểm tra, xây dựng kế hoạch kiểm tra; tiến hành thẩm tra, xác minh, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra. Trường hợp vi phạm đã rõ, đủ căn cứ và đối tượng tự giác nhận vi phạm, khuyết điểm, có thể thực hiện quy trình kiểm tra kết hợp với quy trình thi hành kỷ luật. Sau đó, tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; tiếp tục thẩm tra, xác minh những nội dung chưa rõ hoặc còn ý kiến khác nhau. Tổ chức hội nghị xem xét, kết luận.

Quy trình giải quyết tố cáo: Quy định việc tiếp nhận, nghiên cứu đơn tố cáo, xác định nội dung, đối tượng bị tố cáo; thành lập đoàn giải quyết tố cáo, xây dựng kế hoạch giải quyết tố cáo; tổ chức thẩm tra, xác minh, làm rõ nội dung tố cáo và xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giải quyết tố cáo. Trong khi giải quyết tố cáo nếu phát hiện đối tượng bị tố cáo có dấu hiệu vi phạm khác thì quyết định chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận và thông báo kết quả giải quyết. Tổ chức hội nghị xem xét, kết luận.

Quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng : Hướng dẫn việc thành lập đoàn kiểm tra và xây dựng kế hoạch xem xét, thi hành kỷ luật; yêu cầu đối tượng vi phạm kiểm điểm; thẩm tra, xác minh, xem xét mức độ vi phạm; tổ chức hội nghị và quyết định hình thức kỷ luật theo thẩm quyền.

Quy trình giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng : Quy định trình tự tiếp nhận, xem xét đơn khiếu nại; thành lập đoàn kiểm tra, thẩm tra, xác minh các nội dung khiếu nại; tiến hành thẩm tra, xác minh; xây dựng dự thảo báo cáo kết quả xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật; tổ chức hội nghị xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật, bỏ phiếu kết luận hình thức kỷ luật.

Quyết định số 662-QĐ/TW có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2026 và thay thế Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy cấp tỉnh và tương đương đến cấp trực thuộc cơ sở.

Toàn văn: Quyết định số 662-QĐ/TW ngày 16/11/2026 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy cấp tỉnh và tương đương đến cấp trực thuộc cơ sở.